Každoročně v lednu vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Letos je ale vše kvůli covidovým vládním opatřením jinak. Tak se alespoň podívejte, jak v uplynulých letech tři králové chodili na Českobudějovicku.

Tříkrálová sbírka na Českobudějovicku. | Foto: Archiv Deníku

Pandemie nemoci covid-19 zasáhla i do průběhu tradiční dobročinné Tříkrálové sbírky. Kolednické skupinky tak do ulic nevyrazí, protože zdraví koledníků a dárců je pro Charitu na prvním místě. O koledu ale lidé nepřijdou. Tři králové dorazí mimořádně online a popřejí lidem štěstí, zdraví a dlouhá léta na www.trikralovasbirka.cz od 1. do 24. ledna 2021. Cíl i motto sbírky zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.