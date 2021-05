Jihočeskou eko rallye ovládli Michal Žďárský a Jakub Nábělek

Na dvoře Krumlovských klášterů byly v sobotu kromě elektromobilů k vidění také stupně vítězů, vyhlašovaly se tam výsledky 9. ročníku Czech New Energies Rallye. Tato rallye pravidelnosti je součástí mezinárodního seriálu FIA Electric and New Energy Championship.

Výsledky 9. ročníku jihočeské eko-rallye se vyhlašovaly na českokrumlovském Klášterním dvoře. Hlavní trofeje si odnesli Michal Žďárský a Jakub Nábělek (KIA CZECH). | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Soutěž přilákala i tři tváře slavné z televizní obrazovky, herce Radima Fialu, Jana Dolanského a Romana Vojtka. "Nejlepší byla panoramata, já se hlavně kochal! Tenhle kraj je opravdu nádherný, jsou tu úžasná místa," pochvaloval si atmosféru jihočeského příhraničí Radim Fiala. "Výsledek pro není až tak důležitý, hlavně že jsem si to užili. Občas jsme se dokonce ocitli i někde jinde, než jsme měli." "I my jsme zavítali na místa, která tak úplně nebyla v itineráři, ale jinak to bylo moc pěkné," přidal se se smíchem Jan Dolanský, kterému navigátora dělal bratr Jiří. Ti byli z "hereckých" posádek nejlepší, v rámci světového poháru FIA E-Rally Regularity Cup dojeli dvanáctí, stejně jako v závodě Česká trofej v ECO rallye pravidelnosti. Krumlovská rallye přilákala i známé tváře, Dolanský a Fiala sedli za volant Přečíst článek › V sobotu posádky najely 190 kilometrů. "Dařilo se nám držet se lépe požadované průměrné rychlosti než v pátek, už jsme věděli, do čeho jdeme," doplnila Kelly Morelová, navigátorka Radima Fialy z týmu ŠKODA AUTO Česká republika. "V pátek jsme to jeli úplně poprvé, spojit jízdu z aplikací bylo těžší, ale v sobotu už to bylo dobré." Výsledky 9. Czech New Energies Rallye - ÚAMK Česká trofej v ECO rallye pravidelnost ZDE.

Výsledky 9. Czech New Energies Rallye - FIA E-Rally Regularity Cup ZDE.