OBRAZEM: Jitrnicobraní na Borovanském mlýně připomíná tradici zabijaček

Borovany - Už posedmé se sešli milovníci českých staročeských zabijaček na Borovanském mlýně. "Dnes vyrábíme jitrnice a návštěvníci si mohou jejich výrobu i vyzkoušet.

Klasickou českou zabijačku a všechno, co k ní patří, předvedli v sobotu lidem na Borovanském mlýně. Závodilo se i v přípravě nejlepší jitrnice.Foto: Deník/ Radka Doležalová

Náš oblíbený řezník pan Turek tu všechno předvádí. Bohužel to, co dnes vyrobíme, si lidé nemůžou odnést domů. Protože to nedovolují předpisy. Ale máme připravené jitrnice, jelita a tlačenky od řezníka, které se prodávat budou," řekl David Ctibor, majitel Borovanského mlýna.