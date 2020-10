K legálnímu pěstování technického konopí je přivedla náhoda, původně měli zálusk na produkci česneku. Inovativní myšlenkou v celém konceptu se stalo také využití starého zemědělského podniku na Českobudějovicku. Michal Kubeš se svými kolegy Janem Bízkem a Ondřejem Hošinským nejdříve chtěli pěstovat český česnek. „To byl náš prvotní záměr, spolupracovali jsme s jedním pěstitelem, který má certifikované odrůdy a za jeho pomoci jsme ho chtěli pěstovat indoorově,“ vysvětlil Jan Bízek s tím, že velkoprodukce jim nevycházela ziskově.

NABÍDKA Z ITÁLIE

Ve finále se od původní idey odklonili až k netradičnímu segmentu – technickému konopí. „Naše technologie je zahraniční, a právě v Itálii nám jako alternativu nabídli pěstování konopí, což nás zaujalo,“ přiblížil prvotní impuls. „Napadlo nás tedy, že si zkusíme na česnek vydělat konopím,“ smál se, že stále doufají ve své česnekové království.

Už dva roky vyvíjí vlastní pěstební know how, dokonce testují různá osvětlení a navrhli si vlastní prototyp LED světel. „Dohlíží na nás celní úřad, který vše pravidelně kontroluje a čekáme na povolení ministerstva zdravotnictví,“ zmínil s tím, že indoor pěstování je nejen ekonomicky náročné, ale i velmi legislativně složité.

PĚSTOVÁNÍ JE VĚDA

O rostliny ve dvou současných halách se starají dvě zaměstnankyně Marie B. a Anna H. „O rostliny pečujeme podle toho, v jakém růstovém týdnu se nachází, zaléváme, protrháváme listy, zaštipujeme a podobně,“ naznačila Marie B., že to není jednoduché.

Mají i dva odborné zaměstnance Petra V. a Jaroslava N., kteří vystudovali zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity. „Nejdeme cestou pěstitelů klasického konopí, ale opravdu tou odbornou akademickou. Úzce spolupracujeme s univerzitami v Českých Budějovicích, Praze a Brně, na které se obracíme pro případné rady v pěstebním procesu,“ doplnil Jan Bízek.

NEJVĚTŠÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ

V současnosti jde o jednu z největších pěstíren v České republice, další dvě se nachází ve Slušovicích na Zlínsku a ve Vestci ve Středočeském kraji. „Když osadíme všechny naše haly, tak budeme mít největší pěstírnu technického konopí ve střední Evropě,“ podotkl s úsměvem Jan Bízek.

V budoucnu by rádi sušinu konopí zpracovávali a vyráběli z ní produkty jako CBD kapky či olej. „Zatím můžeme jenom pěstovat a udělat sušinu. Čekáme na povolení, takže výroba a zpracování je hudba budoucnosti, rádi bychom získali také povolení na tzv. lékařské konopí,“ uzavřel Jan Bízek, že prozatím sušinu ukládají nebo prodávají odběratelům disponujícím povolením k jejímu zpracování.

Pěstování technického konopí indoor



Semena se sází do sadbovacích jiffů, když vyroste rostlinka cca za týden do 3 cm, tak ji přesadí do květináče s kokosovým substrátem, který putuje do velké haly vybavené vzduchotechnikou, kde je monitorována vlhkost a teplota. Rostlina po cca 30 dnech najede na dobu květu, kdy zhruba další dva měsíce roste do finální sklizně. Výnos ovlivňují také metodou zkracování doby osvětlení, zaštipováním a přihnojováním vlastním hnojivem. Rostliny v této pěstírně pochází z certifikovaných semen ze zahraničí, které podléhají normě Evropské unie, obsah THC v sušině nesmí podle české legislativy překročit 0,3 procenta. Sklízet hodlají přibližně po 80 dnech, tedy nejméně čtyřikrát do roka.

Konopí seté



Konopí je prastará kulturní rostlina, jejíž využití je známo už ze starověku, pochází z Asie. Konopí seté se po staletí využíváno v různých odvětvích, vyrábí se ze semen se vyrábí olej, z rostliny provazy či textilie, řadí se také mezi energetické plodiny. Rostlina nemá mnoho chorob a škůdců (padlí, plísně či svilušky). O konopí se vypráví také mnoho pověr kvůli látkám, které obsahuje – zejména delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) – se využívá konopná pryskyřice k produkci drog (hašiš a marihuana), a proto je tato bylina jednou z nejznámějších rostlinných drog vůbec.