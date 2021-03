Ponorem do chladné vody – virtuálně i fyzicky – ukončila budějovická skupina Promrzlé pyjavice otužileckou sezonu. Akcí Nebuďme chladní přispěla už popáté místnímu Centru Bazalka.

Českobudějovičtí otužilci neodolali a Ponor pro Bazalku, charitativní akce pro organizaci která se stará o postižené děti v Českých Budějovicích, absolvovali v Malši, kde se akce vždy konala., | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Během předchozích ročníků se do vody Malše ponořilo přes 500 lidí a pro Bazalku získali přes 120 000 korun. Letos se kvůli pandemii organizátoři rozhodli pro virtuální verzi, do níž se mohli zapojit lidé po celé republice. Startovným 100 korun na účastníka tak podpořiliv centru Bazalka fyzioterapii. Nořili se do rybníků, řek, jezer nebo kádí či sudů.