Zvířecí kosti, zlomky želených předmětů nebo keramika. Nejen to objevili odborníci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při vůbec prvním archeologickém průzkumu Karlova hrádku v Purkarci.

Karlův Hrádek u Purkarce obsadili archeologové. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Na památce, jež je majetkem města Hluboká nad Vltavou, se studenty bádali od 3. do 13. září. „U nalezené keramiky je pro nás do jisté míry zarážející, že pochází již ze 13. století. To znamená, že jsme na stopě nějakého sídla staršího, starší fáze tohoto hradu,“ komentoval nálezy Martin Pták z Archeologického ústavu Jihočeské univerzity, který je vedoucím terénního průzkumu. První zmínky o hradu totiž pochází až z roku 1357. Více si přečtete v sobotním vydání Českobudějovického deníku.