České Budějovice - Měření síly stisku ruky, sestavení rakety z PET láhve nebo měření pevnosti skořápek vajíček. To a mnohem více si mohli ve středu vyzkoušet děti i dospělí, kteří dorazili k českobudějovickému obchodnímu domu Prior.

Vtáhnout do dění se nechal i Jaroslav Weremka z Českých Budějovic, kterého nejvíc uhranula mlha vyrobená ze saponátu a tekutého dusíku. Další dobrovolník se včera odpoledne pro změnu pokoušel kladívkem rozbít gumovou hadici. „Když do ní kladívkem normálně tlučete, tak se s ní nic nestane, protože se jedná o pružný, ohebný materiál. Když ale použijeme dusík a hadici do něj ponoříme, tak se struktura materiálu i jeho vlastnosti změní. Gumová hadice je tak najednou křehká, a když se do ní potom klepne, jednoduše se rozsype," vysvětloval Jiří Tesař, vedoucí Katedry aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, která populární akci s názvem Fyzika na Lannovce pořádá.