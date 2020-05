O tom, jak se změnil život lidem bez domova, ale i těm, kteří jim pomáhají, vyprávěla Deníku Petra Vohlídalová, vedoucí Domu Sv. Pavla

Jak jste se v letním kině zabydleli vy a jak se tu líbí vašim klientům?

Pro uživatele to není jednoduché. Nemají v životě moc jistot a naše služby jsou jednou z mála, které mají. A my jsme jim tu jistotu tím přesunem do Háječku vzali. Na druhou stranu jsme tu sice v centru města, ale zároveň v zeleni a je tu prostor. Rádi se nadýchají čerstvého vzduchu. Stany jsou vyhřívané. Šli sem ze začátku s nejistotou, opatrně, ale dá se říct, že si zvykli. Pro nás je náročnější zabezpečovat dva provozy. Jedeme naplno.

Setkali jste se s tím, že by byl některý z klientů nakažený covidem-19?

Zatím jsme naštěstí nic takového neřešili. Měli jsme dvě podezření ještě v době, než jsme se přesunuli částečně sem do letního kina. Řešili jsme to tak, že jsme měli jeden pokoj stále volný a když se objevilo podezření bylo možné tam dotyčného umístit a izolovat ho tak od ostatních. Neustále jsme dezinfikovali, všichni byli poučení, ale bylo to ve stísněných prostorách Domu sv. Pavla náročné. Naštěstí se podezření na nákazu nepotvrdila.

Jak nouzové denní centrum a noclehárna fungují?

Otevíráme denní centrum vždy v osm ráno, pak v deset, ve dvanáct a ve dvě odpoledne. Vpouštíme vždy skupiny po dvaceti lidech a jsou tady hodinu. Pak odcházejí. Než přijdou další klienti všechno vydezinfikujeme. Mohou se tu v té hodině najíst, osprchovat. Dovážíme teplé jídlo, denně vydáváme čtyřicet teplých jídel a to pokryje zájem. Noclehárna má kapacitu dvacet lůžek. Klienti přicházejí v 17.30 hodin. Spí ve spacácích po deseti v jednom stanu.