Májku letos ve většině vesnic na jihu Čech nespatříte. Podle pokynů vlády se totiž u májky nesmí potkat více než deset lidí. A oslavy, které jsou s pálením čarodějnic a prvním májem spojené, to splní jen těžko.

Například starosta Boršova nad Vltavou Jan Zeman potvrdil, že májka v obci stát nebude. Zdobit náves letos nebude ani májka v Dyníně. Místostarosta Josef Kubeš vysvětlil, že ji letos nestaví kvůli omezení počtu účastníků. Podobný názor měl i starosta Jankova a Holašovic Jan Jílek, kde májku také nepostaví. „Loňskou dáme dolů, ale novou stavět nebudeme,“ přiblížil.

Májka v létě

I v Záhoří na Písecku budou dodržovat nařízení vlády a na májku se nebudou ani scházet, ani ji stavět. „Například lidé v naší osadě Třešně se domluvili, že se sejdou, až opatření pominou. Pak siv klidu popovídají a popijí bez nějakých omezení,“ uvedl starosta Petr Kápl.

Stejně to bude v Heřmani. „Místní chlapi měli snahu, že by aspoň symbolicky postavili menší májku, ale zatrhla jsem jim to,“ směje se starostka Jana Matoušková. Bylo by podle ní náročné ukočírovat akci, aby se nesešlo více než deset lidí najednou.

Někteří starostové, například Břetislav Hrdlička ze Strakonic či Luboš Peterka z Radomyšle, nabádají k opatrnosti. „Samozřejmě, že májku si může postavit soukromě každý. Ale měl by respektovat nařízení o desetičlenných skupinkách, odstupech a podobně,“ uvedl Luboš Peterka. Břetislav Hrdlička zašel ještě dál: „Na čarodějnice se zřejmě scházet můžeme, ale pamatujte, že pravdu má vždy kontrolor nebo soud, selský rozum se nepočítá.“

V komorním duchu

Májka patří k tradiční jarní výzdobě třeboňského náměstí a stát tam bude i letos. Ve čtvrtek ji bez přítomnosti veřejnosti postaví externí firma za pomoci autojeřábu. Pokaždé se během stavby májky konal kulturní program v režii baráčníků, ten ale v letošním roce samozřejmě neproběhne.

Dlouhý kmen na májku mají už pár dní připravený například ve Vyšším Brodě a v Černé v Pošumaví. Ve Vyšším Brodě leží v parku na náměstí, kde ve čtvrtek odpoledne pracovníci města vše dokončovali. „V neděli jsme strom pokáceli, v úterý jsme upletli věnec a zasadili korunu,“ řekl Karel Troják, vedoucí městského odboru kultury. „Nevidím důvod, proč bychom neměli držet tradice. Ve čtvrtek májku ozdobíme a odpoledne už bude stát. Prostě májku jenom postavíme, bez jakéhokoliv doprovodného programu.“

Podobně se k tomu postaví dobrovolní hasiči v Černé, kteří májku zvednou do výše ve svém areálu na okraji obce. „Bude to neoficiální akce bez muziky,“ přitakala starostka obce Irena Pekárková. „Před hasičárnou je na májku speciální stojan, takže ji ozdobí, postaví, a to bude celé.“

Májka vysoká 23 metrů již zdobí kaplické náměstí. Vystřídala tak břízu ozdobenou barevnými velikonočními vejci. "Dnes ji postavili pracovníci Technických služeb Kaplice," doplnil tajemník Městského úřadu Kaplice Lukáš Bodnár.

Žádnou májku nechystají v nedaleké Stříteži. "Do toho se vždy pustila obec," říká starostka Stříteže Jaroslava Vávrová. "Ale aby se kolem májky pohybovalo maximálně deset lidí, to bychom neuhlídali. Lidé se ptali, jestli něco bude, ale rozhodli jsme se to letos neriskovat. Lidé si tedy kupují buřty domů a oslaví to soukromě u grilu," smále se.

Podobně jako jinde, stavění májky letos vzdali i v Loučovicích. "Neděláme nic," konstatovala místostarostka Jana Grammetbauerová. "Pořádali jsme to vždy hlavně pro děti. Přemýšlela jsem, jak to udělat, aby děti mohly májku zdobit, ale za současných podmínek to nejde. Navíc nám loni májku někdo sundal, tak jsme to nyní zrušili. O to víc si to užijeme příští rok."

Policie proto letos nemá důvod se na filipojakubskou noc nějak více chystat. "Strážníci obhlédnou Kaplici a okolí a zkontrolují v rámci služby, nic mimořádného nechystáme," říká vedoucí strážník kaplické městské policie Martin Griga. Podobně uvažují i vyšebrodští strážníci. "Byli jsme se podívat na náměstí, kde májku připravují lidé z města. Tam je vše v pořádku," řekl strážník Milan Karala. "Do konce služby objedeme ještě okolní vsi, ale nevěřím, že by někde vznikly nějaké problémy."

Menší verze

Také dobrovolní hasiči z Košic si nenechají tradici ujít ani v nouzovém stavu. Jak sdělil starosta SDH Košice Josef Pařízek, půjde ale pouze o symbolickou májku. „Domluvili jsme se na tom společně a už ji máme připravenou,“ sdělil. Oproti loňské – více než dvacetimetrové – bude kratší a také změní stanoviště. „Umístíme ji na náves místo velikonoční břízky, aby byla vidět,“ doplnil s tím, že bude mít asi poloviční délku. Postavit ji prý zvládnou dva tři chlapi. „Jen ji vyklínujeme, aby dobře stála. S tím nebude žádná velká práce,“ dodal Josef Pařízek. Věnec ozdobí společnými silami během čtvrtka těsně před stavbou.

V Mazelově na Českobudějovicku se mladí dobrovolní hasiči rozhodli zachovat tradici a májku na návsi vyzdvihnou. Starostka obce Štěpánka Chudá uvedla, že oheň na čarodějnice nedělají, ale májku staví. „Májka bude letos nižší, aby ji mohl postavit určitý počet lidí. Samozřejmě to bude s rouškami,“ popsala letošní přípravy.

V obci Sviny na Táborsku také májku pár místních chystá. Starosta František David s omezeními vlády počítá. „Domluvilo se několik dobrovolníků, kteří uznali za vhodné tradici nepřerušit. Ode mě dostali souhlas s tím, že musí dodržet nařízení vlády,“ popsal starosta. Veselí u májky se podle jeho slov konat ale nebude.