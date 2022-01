OBRAZEM: Mrazivé kouzlo zámku. Zimní prohlídky na Hluboké nad Vltavou frčí

Ačkoliv většina památkových objektů spí zimním spánkem, Hluboká nad Vltavou k nim nepatří. Na kouzelné prohlídky zimní trasou můžete až do konce března vyrazit denně kromě pondělí, a to v čase od 9 do 16 hodin. Prohlédněte si u nás, jak to na zimní Hluboké vypadá.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zimní prohlídky zámku Hluboká nad Vltavou. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek