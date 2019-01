Hluboká nad Vltavou - Sobota 23. června patřila už tradičně myslivcům, kteří se setkali na loveckém zámku Ohrada.

Do loveckého zámku Ohrada na Hluboké se sjeli myslivci. Nejen oni si tu celou sobotu mohli užívat Národní myslivecké slavnosti. Jedním z vrcholů bylo Mistrovství republiky ve vábení jelenů. | Foto: Deník / Radka Doležalová

"Národní myslivecké slavnosti se konají v červnu, což je měsíc myslivosti. Pro Českomoravskou mysliveckou jednotu i pro nás, časopis Myslivost, je to i zároveň oslava. Letos i časopis i jednota slaví 95 let své existence. Tady na nádvoří loveckého zámku Ohrada slavíme už po sedmnácté," řekl moderátor celého dne a šéfredaktor časopisu Myslivost Jiří Kasina.



Celý den předváděli myslivci své dovednosti. K vidění byli kynologové i sokolník. Sobotní dopoledne si porota i diváci vyslechli hlasy srnek, myší a jiných zvířat při Mistrovství republiky ve vábení jiných druhů zvěře a odpoledne už všichni čekali na vrchol slavnosti tradiční Mistrovství republiky ve vábení jelenů. Nechyběly ani vtipné soutěže, jako bylo například poznávání zvěřinových klobás.



"Vábení jelenů je běžná myslivecká disciplína, kterou používáme i v praxi. Aby lovec věděl, kde jelen je, tak ho vyprovokuje. Myslivec použije hlas mladého slabšího jelena, aby řekl skutečnému jelenovi v lese: „Jsem tady a já chci ty tvoje laně.“ A jelen odpoví: „Nelez mi sem za mýma laněma, to jsou moje holky.“ Jelenář podle hloubky hlasu i podle modulace pozná jestli jde o mladého nebo starého jelena a dokáže ho přivábit velmi blízko," vysvětlil Jiří Kasina.

Loňské vítězství v Mistrovství České republiky ve vábení jelenů se 109 body obhájil i letos Tomáš Český, který spravuje lesní majetky v Krušných horách patřící Arcibiskupství pražskému. Na druhé místo se za něj zařadil čtyřnásobný jelenářský mistr Evropy Jan Brtník a třetí skončil Luboš Doležal.