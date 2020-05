V úterý na Sokolský ostrov na hřiště, kde jsou dřevěné prvky, dorazila maminka z krajského města s dvěma dětmi. „Jsem ráda, že jsou hřiště otevřená a volně přístupná. Pocházím z Mohelna, z vesnice u Třebíče a tam máme oplocené hřiště, které se zamyká, otevřené je jen od dubna do září. Když je ale v listopadu hezky, tak děti nemají kam jít. Zastupitelstvo má strach, aby ho vandalové nezničili," zmínila Hana Pokorná, která bydlí na budějovickém sídlišti Vltava. „Pískoviště máme před domem, ale to je často vytížené, a je zde více dětí než na všech prolejzačkách.Tady na Sokoláku jsme poprvé. Tohle hřiště je hezké, udělané přírodně,“ chválila si maminka s kočárkem a tříletým Pepíčkem na kterého dohlížela.

„Trošku je tu nešťastně řešena výplň, když praží slunce tak je cítit. U nás na Vltavě na pískovišti pravidelně mění písek. Rodiny, které tam chodí si i na čistotu pískoviště dbají. Není to na Vltavě oplocené a asi jednou se mi stalo, že jsem vyhazovala exkrement po psovi,“ přiblížila.

Na dalším dětském hřišti u Malého jezu, kam dorazila maminka Veronika Svačinová s dvěma dětmi, bylo v úterý také veselo. „Jsem tu dneska prvně s kamarádkou. Je tu perfektní stín, hřiště se mi moc líbí. Jako nedostatek vnímám zde koupací bazének, kde je špína a napršená voda. Může se v tom kdokoliv vykoupat, pak tam vlezou malé děti. Jinak je tu hodně prvků, kam děti mohou a je to tu velké,“ zhodnotila Valérie Svačinová. „My s dětmi jinak chodíme na túry do okolní přírody, kde bydlíme. Takže městská hřiště moc nenavštěvujeme, kdybych ale byla místní, tak bych sem chodila. Myslím si, že je to fajn hlavně pro ty, co nemají domek se zahradou,“ doplnila.

Její kamarádka z Českých Budějovic, Sandra Starka Müllerová, houpala kočárek ve stínu. Po zrušení nouzového stavu byla s dětmi na hřišti podruhé. „Dva měsíci jsme byli doma. Zvládali jsme to bez hřišť hodně špatně, děti překypují energií a byly nevybité. Tady u Malého jezu je to super. Akorát mám trochu strach, když syn leze na prolézací síť, má limit, vysoko nesmí. A byla bych ráda, kdyby to tu bylo čistší. Jsou tu místy nedopalky od cigaret a byla bych ráda za více odpadkových košů,“ ukazovala na dva koše u hřiště. Avšak nelíbí se jí bazének, do kterého prší. „Mohou se tam koupat i bezdomovci. A děti tam vždy chtějí,“ poukázala maminka dvou synů.

Na hřiště a pískoviště v Českých Budějovicích město dohlíží. Náměstek primátora Ivo Moravec vysvětlil, že na hřištích jde podle jeho slov zejména o bezpečnost a hygiena se týká pískovišť, kde písek město nechává vyměňovat. „U všech hřišť je jednoduchý řád provozu, kde je například uvedeno, že se tam nesmí vodit psi,“ zmínil.

Jeho slova potvrdil Tomáš Kubeš, vedoucí českobudějovického odboru správy veřejných statků. „Na převážné většině pískovišť, které má ve správě město České Budějovice, byla provedena výměna písku během března a dubna. Děláme to standardně před začátkem sezony. Písek je speciální, bez chemickým příměsí, certifikovaný pro dětská pískoviště,“ komentoval.

Avšak pískoviště se snaží omezovat. „Nová zakládat nechceme kvůli tomu, že dochází během roku k jejich znečištění. Budujeme dětská hřiště, kde je například podkladem tartan a guma. Ale speciální podkladovou gumu všude nedáváme. Snažíme se tedy jít cestou dětských hřišť s herními prvky, které mají certifikaci. Každý herní prvek podléhá pravidelné kontrole,“ ujistil Tomáš Kubeš.

Kontroly dětských hřišť v krajském městě patří také mezi běžnou činnost hlídek městské policie. Mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková shrnula, co zde hlídky řeší. „Kontroly jsou zaměřeny především na dodržování veřejného pořádku, dodržování pravidel občanského soužití, dodržování obecně závazných vyhlášek města, jako je zákaz kouření a požívání alkoholu na dětských hřištích, zákaz pohybu psů…,“ vyjmenovala. Strážníci ale vyhledávají a sbírají pohozené injekční stříkačky. „Také kontrolují a předávají příslušnému orgánu případné technické závady na vybavení hřiště,“ reagovala.