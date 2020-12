Ještě za ranní tmy přijaly první zákaznice kadeřnické salóny.

Například kadeřnice Jana Hrubá z českobudějovického studia WVD na Pražském předměstí měla objednané zákazníky původně už na pondělí, když se zdálo, že otevírat se bude už počátkem týdne. "Říkala jsem jim ale, sledujte, co se bude dít," popisuje Jana Hrubá jak se v salónu chystali na otevření. Potom ale vláda posunula termín rozvolnění až na čtvrtek, takže na první zájemce se dostalo až 3. prosince. "Strašně jsme se těšili," komentovala práci na svém novém účesu jedna ze zákaznic salónu. Zalitovala jen, že musela vydržet ještě tři dny navíc, oproti původnímu očekávání. "Chodíme sem pravidelně," připojila další ze zákaznic.

V kadeřnických salónech ovšem kvůli nařízeným hygienickým opatřením, není možné pracovat naplno. Čtvereční plocha na zákazníka vyžadovaná vládou znamená, že třeba v salónu WVD místo tří kadeřnic najednou smějí pracovat jen dvě, aby se početně vešly se zákaznicemi.

Před papírnictvím v Lannově třídě v Českých Budějovicích se kvůli omezení prostoru na zákazníka tvořila přede dveřmi fronta.

"Kalendáře, polystyrenový kužel na vánoční výzdobu," zaznělo od zákazníků, pro co si přišli. Celý otevřel také protější obchodní dům Prior nebo obchody s módním oblečením v Lannově třídě. Frekventovaná pěší zóna po několika týdnech nuceného obchodního klidu zřetelně ožila.

Dveře odemkli také v knihkupectví Zlatý klas na Lannovce. "Čekali jsme, že buď bude nával, nebo nepřijde nikdo," konstatovaly svorně prodavačky. "Nakonec je zákazníků víc, než je obvyklý průměr. A nakupují s velkou radostí," zdůraznila jedna ze zaměstnankyň.

Provozovny ožily i mimo historické centrum. Třeba papírnictví a hračkářství Jeřabina v ulici Boženy Němcové. V krámku naplněném zbožím až ke stropu, se dokonce rozhodli oproti zvyklostem rozšířit v prosinci otevírací dobu i na sobotní dopoledne.

V salónu Živá voda, který na Lineckém předměstí poskytuje kadeřnické, kosmetické a pedikérské služby zahajovali jako v jiných podobných podnicích vlastně už v noci. "Byli jsme tu od šesti," zmínila majitelka Žaneta Brejžková a dodala, že i večer počítají, že budou mít delší služby. "Máme svoji klientelu, ale chceme vyjít vstříc i neobjednaným zákazníkům z ulice," vysvětlila Žaneta Brejžková s tím, že možná budou v práci i do osmi či devíti hodin. I v Živé vodě přitom musejí pamatovat na omezení počtu zákazníků uvnitř, kvůli požadovanému nejmenšímu prostoru na jednoho člověka. První zákaznicí dnes byla pro kadeřnictví Monika Chlaňová. Vysvětlila, že je to proto, že dělá na směny jako zdravotní sestra. "Chodím sem pravidelně. Jsem tu spokojena. Objednána jsem byla už v září na listopad, ale posouvalo se to a čekali jsme na termín," dodala Monika Chlaňová.

Zákazníky ve čtvrtek opět mohli přivítat třeba i v obchodu se sportovními potřebami Věci na fotbal na Palackého náměstí.

Už od časného rána také do noci svítily kuchyně restaurací, kde kuchařky a kuchaři chystali jídla pro obědová menu, která si mohli zákazníci sníst uvnitř podniků po několika týdnech.

Po dvou měsících otevřela malý obchůdek, kde nabízí textilní figurky. ale i další dekorativní předměty či keramiku, Theodora Bohdana Homolková. "Já jsem v penzi. Seděla jsem a šila. Miluju tu práci," zdůraznila Theodora Bohdana Homolková k uplynulým týdnům a připojila, že je pro ni vedení malého krámku v Uhlířově dvoře v českobudějovické Krajinské ulici hlavně koníčkem, a ne výdělečnou činností. "Já šiju za deset korun na hodinu," zdůraznila činorodá dáma. "Budeme mít otevřeno tak dlouho, než nás zavřou," dodala s úsměvem a připojila, že už za dopoledne přišlo několik zákazníků. "Prodala jsem dva soby do Kanady," naznačila vesele, že se udal i výrobek, kterého byly jen dva kusy, protože si nebyla jistá, jaký o nej bude zájem. Byl ovšem kromě dalšího zdobení i vyšívaný!

Od první minuty chodili zákazníci i do Galerie 1 v Panské ulici v jihočeské metropoli. "A to máme změnu prodejní doby. Rozšířili jsme ji. Byli to jen kolemjdoucí lidé z ulice," uvedl galerista Miroslav Houška. Připojil, že přes internet už předem kvitovali otevření stálí zákazníci a avizovali, že se zajdou podívat na nové věci.

Další rozvolňování nebo naopak zpřísňování opatření bude záviset na tom, jak se bude nebo nebude šířit koronavirus.