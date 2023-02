OBRAZEM: Podívejte se, jak pokračuje stavba Jižní tangenty ve Včelné

V dubnu by se po nových zelených lávkách nad velkou okružní křižovatkou na Jižní tangentě ve Včelné měli poprvé projít pěší a projet cyklisté. A v červnu by první etapa této dopravní stavby za více než miliardu korun dojít do finále.

Stavba okružní křižovatky na Jižní tangentě ve Včelné v únoru 2023. Po dvojici zelených lávek povede chodník a cyklostezka, červené mosty jsou železniční. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová