Turné jihočeských letních kin na baterky je u konce. Diváci ve městech a obcích mohli vidět nové české snímky Bourák a 3Bobule na místech, kde by to jinak nešlo, a to díky battery boxu, přenosnému zdroji energie.

S ním Nadační fond Jihočeské naděje Martina Kuby navštívil 23 jihočeských míst, kde mohli lidé dobrovolně přispět na talentované děti. Vybralo se 120 tisíc korun. „Chci moc poděkovat, ta návštěvnost byla velká a solidarita mi dělá radost,“ vyjádřil se Martin Kuba. Stejnou částkou přispěla i jeho firma, a tak mezi talentované děti mohl rozdělit téměř čtvrt milionu korun. „Těm konkrétním dětem to v rozvoji jejich talentů může pomoct,“ myslí si.



Jaké děti se hlásí? „Je to pestrá škála příběhů,“ tvrdí Martin Kuba. Fond přispívá mladým umělcům, sportovcům, dětem studujícím na prestižních zahraničních univerzitách, dětem s postižením na elektrické vozíky nebo sportovním klubům.



Za sportovní klub si příspěvek přišel vyzvednout tentokrát prezident Rugby Clubu České Budějovice Jakub Žídek. Klub byl založen v Českých Budějovicích už před devíti lety a navštěvuje ho šedesát dětí od 10 do 16 let. „Hrajeme druhou nejvyšší soutěž v mužské kategorii, ale máme i ženy,“ přibližuje Jakub Žídek. Odvážných rag-bistek sem chodí až patnáct. „Rozrůstá se to,“ všiml si Jakub Žídek. Všichni trénujína hřišti ŽS Bezdrevská, zápasy se hrají na hřišti Jihočeské univerzity. Na co využijí ragbisti darované peníze? „Plánujeme příští rok budovat sportovní areál v Suchém Vrbném, kde jsme dostali do pronájmu pozemek od města,“ prozrazuje muž, který sportovce trénuje. Hřiště bude víceúčelové. „Příspěvek nám pomůže, sháníme veškeré finance, abychom to vybudovali,“ říká.

Zdroj: Deník / Kamila DufkováV Čechách nepříliš obvyklý sport si lidé často pletou s americkým fotbalem. Pochází však z Anglie, i když nejlepší je v něm Nový Zéland. Co na tento sport říkají Češi? „Ragby je na vzestupu v Českých Budějovicích i u nás celkově. Má čím dál větší oblibu,“ mysli si trenér Jakub Žídek.

Zdroj: Deník / Kamila DufkováNovou motorku jen částečně darovanými penězi uhradí rodiče desetiletému motorkáři z Písku Adamu Vyskočilovi. „Je to drahý sport,“ přikyvují rodiče. Na posledních závodech vybojoval Adam titul vicemistra Evropy. Závodně jezdí prý 4,5 roku, motorce se věnuje od svých 3,5 let. „Začínal jsem jezdit s taťkou a pak jsem od Ježíška dostal novou motorku,“ vzpomíná chlapec, jak to začalo. Poprvé závodil v sedmi letech a hned skončil první. Jezdí prý rychlostí 160 km/h. „Nebojím se,“ ujišťuje malý motorkář, který trénuje jednou týdně.

Zdroj: Deník / Kamila DufkováPodpořit své studium angličtiny by si přál patnáctiletý Luboš Martiš z Českých Budějovic. Loni složil zkoušku B2 a dostal se na soukromou školu EDUCAnet České Budějovice. „Peníze půjdou buď na školné, nebo bych chtěl odcestovat,“ přibližuje student. V plánu měl totiž desetidenní jazykový pobyt s lektorkou v Los Angeles. Pandemie však zatím plány hatí. K jazyku ho přivedli rodiče. „Pak mi došlo, že je lepší angličtinu umět, využívá se všude,“ říká na závěr.