České Budějovice - Za příspěvek na podporu pomoci lidem s roztroušenou sklerózou rozdávaly dámy slunečnice.

Na náměstí Přemysla Otakara II. vystoupil Martin Maxa. Roska České Budějovice využije prostředky pro rehabilitační cvičení, plavání, rekondiční pobyty a další pomoc svým klientům. Čtvrteční akce také seznámila veřejnost se specifiky nemoci. „Lidé si myslívají, že je to o zapomínání, ale to je velký omyl. Také se moc neví, že je to nemoc mladých lidí, většina onemocní do čtyřiceti let,“ řekla Věra Švábová předsedkyně českobudějovické Rosky.