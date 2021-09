"Jsem nadšený. Jednak ten nápad Jany Wagnerové je úžasný, a převedený do skutečnosti je ještě krásnější. Kaple tím nápadem ožila a je to vidět i na spoustě lidí, kteří se tady dobře baví," uvedl Jaroslav Větrovský.

"Ještě ráno, v den konání akce, nás všechny vyděsil prudký déšť. Byla to taková inspirace Finskem: déšť a zima. Naštěstí se ale počasí v průběhu dopoledne umoudřilo a odpoledne tak vše mohlo proběhnout podle plánu," dodala.

Ženy z Mladé Vožice a Tábora se proto pustily do háčkování a šití. Výsledkem se stala zhruba šedesátka dek, které nakonec dokázaly pokrýt celé schodiště kaple.

"Při hledání inspirace, co mám uháčkovat, jsem na internetu narazila právě na fotografii z finských Helsinek. Letos na jaře mě napadlo, že bychom to mohli ve Vožici udělat taky," popsala Jana Wagnerová.

