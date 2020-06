OBRAZEM: Slavnostní okamžik prožili deváťáci na střeše

Deváťačka Kristýna Kaboňová ze Základní školy Grünwaldova si v pondělí slavnostně přišla vyzvednout závěrečné vysvědčení. Nepřebírala jej ve třídě, ale na střeše obchodní galerie Dvořák na náměstí Přemysla Otakara II. „Prožívám to, jsou to silné emoce. Je to zvláštní, že už se nikdy pohromadě neuvidíme se spolužáky,“ líčila pocity.

Vysvědčení na střeše obchodní galerie v Českých Budějovicích. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek