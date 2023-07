Kvapík místo ploužáku. Pouhé dva měsíce trvalo díky výborné spolupráci vybudovat v Českých Budějovicích nový Sportovní areál Vltava na levém břehu řeky u cyklostezky kousek od Nového mostu a sídliště Vltava. Od počátku týdne už sem lidé chodí vyzkoušet si dětské hřiště a posilovny, oficiální otevření s kulturním programem bude v pátek 21. července od 16.00.

Sportovní areál Vltava si Budějčáci otevřeli sami. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Ve středu ráno se zde sešli zástupci města a firem, které se o Sportovně relaxační areál pro všechny generace zasloužily. „Stavba byla doslova kvapíkem, protože staveniště jsme předali letos 9. května, a nyní už jej rodiny s dětmi využívají,“ řekla primátorka Dagmar Škodová Parmová. „Budějčáci si ho zaslouží. Místní si jej otevřeli počátkem tohoto týdne sami, když sem přicházejí s dětmi na hřiště. Budějčákům jsme slíbili, že budou mít už v letošní sezoně kam chodit a kde trávit volný čas, což se nám povedlo. Všem, kteří se na tom podíleli, velmi děkuji a věřím, že se tohle nádherné místo stane oblíbeným a hojně navštěvovaným,“ dodala.

Areál u břehu Vltavy a cyklostezky nabízí návštěvníkům kurty na plážový volejbal, posilovny, ale i krámek malé lišky, čarodějovu dvoudvéřovou pevnost, pískoviště, kolotoč, provazovou džungli, houpadla s broukem i rosící mlhoviště, a samozřejmě gastroprovoz a restaurace. „Celý areál vznikl v rekordním čase za pouhých 55 dní, což je snad nejrychleji realizovaná stavba v republice,“ uvedl městský zastupitel a hejtman Martin Kuba, který se loni na podzim sešel s architekty a společně vymýšleli, co zde vznikne, až ČEZ dokončí horkovod z Temelína do krajského města.

„Děkuji za výbornou spolupráci s vedením ČEZ i Povodí Vltavy, která jednala rychle. Z minulosti známe příklady, kdy se několik let ukazovaly obrázky, co se udělá, jenže než se realizovaly, děti odrostly. Hodnotu má čas, který strávíte s dětmi. Při realizaci tohoto projektu jsme si vyzkoušeli, že to jde,“ dodal budějovický zastupitel a hejtman.

Jeho slova doplňuje mluvčí magistrátu Jitka Brůha Welzlová. „Všichni zainteresovaní odborníci včetně pracovníků magistrátu si u jednoho stolu sdělili své představy, požadavky a stanoviska. Stavba začala v květnu a předcházelo jí mnoho jednání, např. s Povodím Vltavy, které bude v příštím roce pracovat na březích řeky, takže molo pro snadnější vstup do Vltavy se dodělá později. Podobně se v budoucnu počítá také s přeložením cyklostezky, která nyní vede skrz areál, a bude odkloněna kolem průmyslových objektů u hlavní silnice,“ dodala mluvčí.

Město a Voda

Podobu celého areálu má na starosti známý českobudějovický architektonický Atelier 8000, založený Martinem Krupauerem a Jiřím Stříteckým. „Vycházíme z našeho projektu Město a Voda o využití obou řek ve městě pro život zdejších lidí,“ uvedla jeho architekta Jitka Kraftová. „Inspirujeme se bývalými plovárnami, které zde byly a zanikaly.“

Areál se bude rozšiřovat směrem k Hluboké nad Vltavou. Přibude také parkoviště u Lidlu, aby jej mohli využívat i jiní lidé než ze sídliště Vltava. „Postupně zde vzniknou i zakryté sportoviště, aby lidé mohli využívat areál celoročně a mohli se tu bavit nebo sportovat, takže současný stav je zhruba třetinou,“ připomněla primátorka.

„Provoz nám ukáže, co tady chybí a kam bychom se měli směřovat dál,“ pokračuje Jitka Kraftová. „Možná přibudou sportoviště nebo herní prvky pro starší děti, případně další venkovní posilovny nebo dráhy pro cyklisty,“ dodává architektka.

Pod areálem konečně čerstvě vede do krajského města horkovod z Temelína, slibovaný čs. vládou už od poloviny 80. let. „Je zde mnoho inženýrských sítích, které realizaci stavby znesnadnily,“ uvádí hlavní inženýr projektu Zdeněk Fux z Atelieru 8000. Kanalizace, horkovody, vysoké napětí… „Využili jsme všechny volné plochy, reagovali na nová fakta

zjištěná při stavbě a všechno postupně kombinovali tak, aby stavba dopadla dobře a včas,“ oddechl si.

Nové možnosti

Stávající provozovatel má areál pronajatý na dva roky, příští bude po vyhodnocení provozu znovu vybrán. Musí se postarat o údržbu, kterou uhradí zisky z gastroprovozu. Nový sportovní areál s hřištěm vítají i místní, kteří to sem nemají daleko. „Nové hřiště pro děti rádi v následujícím školním roce využijeme,“ říká např. ředitel nedaleké MŠ Jizerská Petr Kurz. Je určeno pro děti do 12 let, nad mladšími šesti let je ovšem nutný dohled. Od května do září je areál otevřen od 8 do 21 hodin, od října do dubna od 9 do 19 hodin. Tak si sem přijďte zaskotačit a zacvičit i vy, třeba se tu potkáme.