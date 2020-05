Několik mostů a důležitých silnic je na Českobudějovicku úplně nebo částečně mimo provoz a řidiči tak musejí počítat se zdrženími a objížďkami.

Aktuálně začala tento týden uzavírka Plavské ulice, která spojuje České Budějovice a Nové Roudné. Autem se dostanete jen k posledním domům města.

Jihočeský kraj, který akci připravil, chce podle radního Jiřího Švece komunikaci rozšířit na sedm a půl metru a mimo město i částečně narovnat. „Silnice je úzká a nebezpečná,“ vysvětluje hlavní důvody rekonstrukce Jiří Švec. Město se podle náměstka primátora Viktora Lavičky zúčastní na investici novou cyklostezkou. Práce by měly trvat do konce roku, uzavírka je povolena do 19. prosince.

Objížďka je možná přes Novohradskou nebo Lidickou, pro tranzitní dopravu je ale nejlépe rovnou využít buď silnici I/3 na Český Krumlov a z ní odbočit na Římov, nebo jet přes Srubec a Ledenice. Je ale třeba počítat s tím, že kvůli stavbě dálnice je například uzavřena i silnice mezi Římovem a Roudným.

Zmíněné tranzitní trasy je možné využít i pro další uzavírku. Další uzavírka čeká totiž na řidiče na trase České Budějovice – Trhové Sviny. V Nové Vsi se rekonstruuje vozovka a most. Zde potrvá úplná uzavírka až do počátku října. Silnice delší dobu patřila k těm, které byly na Českobudějovicku v nejhorším stavu.

Úplně uzavřen je až do 5. července kvůli rekonstrukci most v Nových Homolích. Jen z jedné poloviny pak nyní slouží v Českých Budějovicích most v Nádražní ulici poblíž křižovatky s Pražskou třídou. Oprava by měla trvat téměř do konce srpna.

Zdroj: Deník