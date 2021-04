OBRAZEM: V pátek odpoledne je cesta do jihočeské metropole o nervy

Páteční výlet do Českých Budějovic může být pro řidiče zkouškou trpělivosti. Tradiční kolaps dopravy začíná již po 14. hodině dopoledne a trvá i do 17 hodin. Dostat se do centra zabere 30 i více minut. Podívejte se, jaké kolony se tvoří na příjezdech a výpadovkách.

Dopravní situace v Českých Budějovicích v pátek 23. dubna. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Máte podobnou zkušenost? Dá se takové situace vyhnout? Máte tip pro ostatní motoristy, jak si zkrátit čas v koloně či se do ní vůbec nedostat? Napište nám do redakce, můžete přiložit i vaše fotografie: redakce.ceskobudejovicky@denik.cz.