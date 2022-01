Za originálním dílem, které probouzí fantazii, stojí mladý pár, Kateřina Dvořáková s přítelem Lukášem. Ti se do společného tvoření pustili loni v létě. „Šlo o to, aby rodiče, a především děti bavilo chodit ven a těšilo je to. Přítel se dřevem pracuje a mě dřevo inspiruje, krásně voní a lehce se opracovává,“ vysvětlila Kateřina, která studovala uměleckou školu v Bechyni, a tak jí nechybí kreativita ani zručnost.