České Budějovice - Znovu po roce mohou děti i dospělí z Českých Budějovic a okolí projít tzv. „Revolution train“ a sledovat příběh o tom, jak drogy, od cigaret přes alkohol až k pervitinu, dokážou poznamenat lidské životy.

Autor projektu Pavel Tůma jím vzpomíná na svého kamaráda, který kvůli drogám zemřel. Hlavně jím ale pomáhá dětem a dospívajícím přemýšlet o tom, co jim droga může nabídnout i vzít. Ve čtvrtek a v pátek od osmi do šesti hodin navštíví speciálně vybavený protidrogový vlak 700 dětí, které přijdou s učiteli i rodiči. Vlakem nově provedou zájemce policisté, kteří následně pomůžou i poté, co protidrogový vlak odjede do dalšího města. S dětmi budou problematiku dál rozebírat na školách.