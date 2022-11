Pak rozdají síť zvanou nevod, a tím se zahájí zátah. Tažením nevodu pěšáky a hajnými za provázek (tj. lano uvázané za žezlo nevodu) se nabírá ryba v lovišti. Pokud je v něm dostatek ryb, zátah se ukončí a ryba se do nevodu uzavře. Nevod se přitáhne před kádiště a zjadří se (nevod se otevře). Poté rybáři vydávají ušlechtilou rybu, v našem případě se jedná o dravce. Začíná vydávání ryby z nevodu (na velkých rybnících mechanickým keserem) na třídící stůl, kde rybáři rybu dotřídí ručně. Ze stolu se pouští do zavěšeného koše na mincíři, naváží se 1q a z koše se ryba vypouští do vertikálního nakladače. To často trvá celý den, dokud je v nevodu ryba. Nakladač rybu vyveze do beden nákladního auta, které směřuje rovnou na sádky či do dalšího rybníka. Na sádkách je ryba po určité době sádkování připravena k prodeji. (Zdroj: Rybářství Hluboká)