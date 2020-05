V pondělí 18. května se po třech měsících opět sešlo českobudějovické zastupitelstvo. Naposledy jednali zastupitelé v únoru. V březnu bylo zasedání zrušeno kvůli koronaviru.

V pondělí ovšem obvyklý ráz narušilo hned několik úprav. Kvůli bezpečnostním opatřením a nutnosti dodržovat potřebné rozestupy se zasedání nekoná jako jindy v budově na náměstí Přemysla Otakara II. ale ve Sportovní hale ve Stromovce. Navíc musejí mít zastupitelé nasazené roušky a zrušen byl také obvyklý bod vystoupení občanů. Tentokrát budou občané mít možnost vystupovat přímo k jednotlivým bodům po diskuzi zastupitelů.

Na programu jednání je mimo jiné schvalování podpor pro fotbalové akademie působící ve městě, neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek nebo příspěvek na na zajištění festivalu vodní turistiky "Lodě na vltavské vodě" či prodej pozemku v Hálkově ulici soukromému investorovi, který připravuje výstavbu bytového domu.

Lze očekávat, že zastupitelstvo bude jednat do pozdních nočních hodin, jak se v poslední době stalo pravidlem. Zasedání začíná pravidelně v devět hodin dopoledne.

Při jednání byla například schválena podpora pro promítání v Letním kině až do výše necelého 3/4 milionu korun, dále pak pro Regionální fotbalovou akademii Jihočeského kraje (750 000 korun), hokejovou akademii působící pod HC ČB a hokejovým svazem (8 milionů) a fotbalovou akademii Dynama (6 milionů korun). Třeba trenéři posledně jmenované akademie jsou ale zavázání k bezplatnému působení na školách v Českých Budějovicích.

Podpořena byla i žádost o dotaci na revitalizaci části bývalých Žižkových kasáren. Zastupitelé schválili také vypsání veřejných soutěží na projekty víceúčelových domů s nájemným bydlením ve Čtyřech Dvorech a parkovacího domu u Sportovní haly.

Opozice požádala o svolání mimořádného zastupitelstva kvůli vlivu mimořádné situace a jejích ekonomických dopadů na rozpočet města České Budějovice. O termínu jednání by měl rozhodnout primátor Jiří Svoboda v nejbližších dnech. Mělo by se ale konat nejpozději do 21 dnů.

