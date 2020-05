Dvacáté páté výročí zvonu Budvar na Černé věži si včera připomněli zástupci města, církve a Budějovického Budvaru. Zvon Budvar o hmotnosti 1100 kilogramů daroval pivovar Budějovický Budvar městu České Budějovice v roce 1995 při příležitosti 100. výročí založení pivovaru.

Zvon Budvar na českobudějovické Černé věži je dvacet pět let. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Slyšet jej můžeme každý den v poledne. „V životě zvonu není pětadvacet let mnoho. Z pohledu Budějovického Budvaru je to dokonce jen jedna pětina jeho existence. To, v čem je ale dvacet pět let ještě méně, je pivovarská tradice v Českých Budějovicích, ta je více než sedm set let stará. Já bych nejen zvonu, ale i té budějovické tradici nepřál pouze další léta života, ale aby nikdy nezanikly, aby o nich bylo nejen v Budějovicích, České republice, ale i ve světě slyšet,“ řekl Adam Brož, sládek Budějovického Budvaru.