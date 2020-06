Podle něho zde chybí dopravní značka, která značí konec jednosměrného provozu, začátek obousměrného provozu. „Když jedete od Základní školy Kubatova k Jiráskově nábřeží, tedy tak, že se stáčíte jednosměrkou doleva, tak jednosměrka končí u paneláku, kde začíná obousměrný provoz. Jednosměrka, ale v Kubatově ulici není ukončena,“ pozastavuje se obyvatel Kubatovy ulice. „Když jsem volal na magistrát města, tak mi slíbili, že to vyřeší, pak začal koronavirus,“ popsal situaci obyvatel.

„Může se také stát, že tam budou stát dvě auta proti sobě. Když bude někdo chtít v jednosměrce odbočit doleva, je povinen najet do levého jízdního pruhu. Řidič proti němu bude ale říkat, já jsem v právu, to je obousměrný provoz, a už tam jet moci nebude. Ale já budu říkat: Já jsem v právu, to je jednosměrný provoz. Podle předpisů tam značka chybí, a to by měl někdo řešit. Je to banální chyba, ale každý, kdo udělá chybu, by ji měl napravit,“ zamýšlí se Václav Lomský.

Nataša Bláhová z odboru správy veřejných statků českobudějovického magistrátu na dopravní značení v Kubatově ulici reaguje: „Stávající značení bylo odsouhlaseno, státní správou bylo vydáno rozhodnutí a podle toho to bylo provedeno.“