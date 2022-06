Téměř šedesát drobných zlatých křížů se stalo tento týden symbolickým poděkováním pro mnohonásobné dárce krve z regionu. Pětatřicet zlatých křížů 3. třídy za 80 odběrů a třiadvacet zlatých křížů 2. třídy za 120 odběrů si v úterý 31. května 2022 z Metropolu odnesli ti, kteří se rozhodli dobrovolně a nezištně darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. Slavnostní akt se tentokrát konal u příležitosti Světového dne dárců krve, který se na celém světě slaví 14. června. „Není to o povinnosti, ale o vůli to udělat a dělat to dobrovolně. V případě těchto konkrétních dárců je to téměř celoživotní poslání, což si určitě zaslouží velký respekt a obdiv,“ uvedl k ochotě dobrovolných dárců pomoci nemocným náměstek primátora Tomáš Chovanec.