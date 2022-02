V podstatě je to myšleno tak, ať si z toho každý vezme to, co chce. Ať kradnů nebo nekradnů. Je to o těch, kteří nejdříve nemají nic a pak najednou mají moc. Stejně jako ti tři v pohádce, kteří začali svoji moc a dary používat nesprávným směrem. Jen jsme tento děj posadili do dnešní doby. Takže tam nejsou tři veteráni, ale tři senioři.

Nechali jste v ději kouzelné mužíčky?

Ano, jsou tam. Jen jsme jim změnili propriety.

- Strunkovický Ochotnický Spolek (S.O.S.) vznikl v roce 2008 a navazuje na divadelní tradice předválečných i poválečných ochotníků, jejichž činnost ustala v polovině 80. let minulého století. S.O.S. působí pod ochrannými křídly TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí jako jeden z jejich „oddílů“.



- Obnovený spolek strunkovických ochotníků se poprvé veřejně prezentoval 24. května 2008 premiérou divadelní hry Oscara Wilda „Strašidlo Cantervillské“.



- Počet členů souboru osciluje okolo 15 divadelních nadšenců, kteří se podílejí na řadě kulturních a společenských akcí.

A co děj?

V pohádce Jana Wericha okradou veterány král, jeho rádce a dcera. V našem příběhu máme chamtivou hospodskou se svojí dcerou, která je navíc předsedkyní partaje s názvem Všech. Ona všechno všem slíbí. V té hospodě, kde tři seniory okradou, dělá politickou kampaň.

Proč taková změna děje z klasické pohádky na politiku?

Chtěli jsme si trochu rýpnout do současné situace v naší zemi. Také tady všichni politici všechno slíbí, aby dostali ve volbách potřebné hlasy.

Jak městys podporuje ochotníky?

Celkově podporujeme místní Sokol, kde je celá řada spolků. Ale ochotníci si z těchto peněz snaží nebrat nic. Na vše, co potřebujeme, si vyděláme vlastní činností.

Ve filmové verzi je hlavní osou písnička Není nutno. Tu jste zachovali?

Jistě, ta tam musela zůstat úplně ze stejných důvodů. Bez ní by to nebylo ono.

Do premiéry zbývá půl hodiny. Máte spíše trému, nebo se těšíte?

Protože jsme dlouho nehráli, tak se těšíme. Ale já osobně mám i trému. Jsem režisér, scénárista i autor textů a hudby. Snad se to bude lidem líbit.

Slavná hospoda z trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno začíná nový život