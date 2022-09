Jak s pomocí mýdlového roztoku zlikvidovat protivníky na zahrádce, nebo jak si postavit malé auto, to se dozvíte v areálu bývalých kasáren v Žižkově třídě v Českých Budějovicích ještě v neděli 11. září 2022. Pokračuje zde víkendová akce Maker Faire festival, kterou pořádá organizace Make more. "Pořádám festivaly v celé republice. V Praze, Brně, Liberci, Rychnově nad Kněžnou," vypočetla v sobotu některé zastávky festivalu Veronika Povišerová. Volně by se anglické názvy daly přeložit jako Dělej správně, dělej víc.

Vloni se v Českých Budějovicích festival v prostoru zvaném Žižkárna představil poprvé. Podílejí se na něm různé organizace a instituce spojené s vědou a technikou nebo i uměním. Konkrétně v jihočeské metropoli to letos jsou Biologické centrum Akademie věd České republiky, Jihočeská univerzita nebo třeba Průša Research, firma vyrábějící 3D tiskárny, virtuální realitu nabízejí stánky VŠTE a Jihočeského vědeckotechnického parku. Celkem je zúčastněných subjektů na třicet.

OBRAZEM: Boršov nad Vltavou si užil nádherné staročeské dožínky. Podívejte se

Na zahrádce méně chemie

"Návštěvníci si mohou postavit autíčko na závody dětí," uvedla příklad toho, co si bylo možné vytvořit Veronika Povišerová. Bylo možné se třeba i poučit u biologů, jak postupovat proti škůdcům, aniž by se užívala zbytečná chemie. "Na svilušky zabere tabák nebo česnek," radil v sobotu jedné z návštěvnic Jiří Nermuť, biolog Entomologického ústavu patřícího pod Biologické centrum AV ČR. Na jiného škůdce pak doporučil nejprve mýdlový roztok z tekutého - draselného, mýdla, s tím, že až postřik doschne a rozpustí ochranný film na škůdci, lze použít nějaký přírodní produkt. "Za rok máme dvacet pět akcí," uvedla za pojízdnou laboratoř vybavenou třeba i mikroskopem, Markéta Kubátová.

K dispozici je i stánek experimentální typografie, kde se písmena vytvářejí z odpadového materiálu, lze si zhotovit i senzor vzduchu na doma.

Minulý rok přišlo podle Markéty Povišerové na 1500 lidí. Mezi letošními návštěvníky byl například Oliver Hovančík z Nových Hradů. "Našla to maminka," konstatoval s úsměvem dospělý doprovod, jak se o kci dozvěděli a "Virtuální realita, bojové scény," zmínil Oliver Hovančík, co se mu nejvíce líbilo a doplnil, že hopíka, kde se dřevěná kulička chytala do jamky v krychli, dostal za to, že snědl kulinářskou specialitu - červy. "Chutnali jako kuře," dodal mladý návštěvník k pokrmu, který byl okořeněn kari. Bratr Eduard ocenil také virtuální prožitek pomocí speciální techniky, ale z nabídky atrakcí vyzdvihl i velkou dřevěnou prolézačku uprostřed nádvoří. Na místě je třeba možné i roztočit velký větrák a regulovat jeho otáčky pomocí kolečka.