Například Ivan Fabián z Českých Budějovic teď s třetí dávkou vakcíny chce vyčkat až na léto. „Teď to nechám být, počkám, až někdy v létě bude upravená vakcína na aktuální verzi viru,“ míní Ivan Fabián, elektrikář z Českých Budějovic. Podle něj se už v posledních měsících navíc věc posunula do roviny, kdy si člověk musel zjišťovat informace z více stran. „Člověk si musí přetřást po těch měsících, kde je nejvyváženější pravda, bohužel to musí občan dnes řešit,“ upozorňuje Ivan Fabián, že se nespoléhá jen na jeden zdroj informací.

Očkování kvůli koncertům

„Očkovat jsem se nechal kvůli společenským potřebám, abych mohl do hospody a na koncert,“ říká ohledně očkování. Doplňuje, že podle jeho mínění se postupně v poslední době posouvaly názory a argumentace pro očkování od poukazování na vylepšení zdravotního stavu či odolnosti k nepřímému nátlaku. „Byli jsme v presu mezi byznysem a zdravým rozumem,“ myslí si Ivan Fabián s tím, že souhlasí s názorem, že třetí a čtvrtá vlna viru je mutací oslabená. Domnívá se ale, že existovala snaha i nátlakem proočkovat „co máme nakoupeno“ a tlačit mladou generaci do očkování mu přijde „za hranou“.

Ivan Fabián doplňuje, že záplava informací o koronaviru podle něj také odváděla pozornost od jiných důležitých témat, jako je třeba situace na Ukrajině nebo ekonomická situace. „Nejsem odborník na zdravotnictví, ale kvituji, že jsme ustoupili od povinného očkování, jak se prosazuje v Rakousku,“ uzavírá Ivan Fabián.

Pro očkování

Přesvědčeným zastáncem očkování je Milan Syrovátka z českobudějovického sídliště Máj. Po transplantaci je už desítky let pacientem pražského IKEM. Institut pro své pacienty zajistil očkování jako pro ohroženou skupinu obyvatel. Při samotném očkování pak byla podle Milana Syrovátky perfektní organizace. „Oni nás sami dirigují. První dávku očkování jsem měl už vloni v lednu, 5. února už druhou. V květnu jsem pak měl koronavir, ale jenom jsem pokašlával,“ říká Milan Syrovátka. Obyčejný test měl negativní, PCR test prokázal koronavir. Následovala karanténa, ve které byl Milan Syrovátka i s manželkou. Onemocnění prodělal jen s minimálními příznaky, pouze se zmíněným menším kašlem.

V prosinci už byl i na třetí dávce vakcíny. Nejprve se nechystal, protože mu lékaři řekli, že má dost protilátek. Potom ale začala hrozit varianta omikron a Milan Syrovátka respektoval nové doporučení, že bude lépe se nechat přeočkovat. „Jsem zastáncem očkování, mám kolem sebe lidi, kteří to zanedbávali a zemřeli,“ zdůrazňuje Milan Syrovátka. A připomíná smutně několik přátel, šedesátníků, kteří boj s koronavirem nezvládli. Ve svém okolí má i ty, kteří se nenechávají očkovat přes všechny výzvy.

Věří svým lékařům

"Synové, kterým je přes padesát, se nechali naočkovat, jen aby neměli problémy," nastiňuje Milan Syrovátka, že škála postojů k viru a opatřením je široká. V záplavě různých informací věří těm, které má od ošetřujících lékařů. "Od třiceti let jsem v péči doktorů," říká optimistický muž a zahrádkář a dodává, že i když slyšel od okolí "zaručené" rady, nikdy nic nefungovalo.

"Pomohli mi vždycky jen lékaři," zdůrazňuje Milan Syrovátka, myslí si ale, že když chce někdo vyzkoušet i jiné postupy, je to možné. Upozorňuje však na to, že proti žloutence, obrně, černému kašli a jiným infekčním nemocem všechny chrání očkování, které vědci a lékaři vyvinuli. A ještě jednou zdůrazňuje své ocenění za péči, kterou mu věnují v IKEM.

Testy v práci

Z internetu a médií čerpá informace o koronaviru Pavel Ždych, který bydlí poblíž Palackého náměstí v Českých Budějovicích. Je zaměstnancem velké firmy, problematice viru věnuje minimum pozornosti. "Vidím titulek 41 000 nakažených a víc nečtu. Mě je to jedno," naznačuje, že aktuální situaci prakticky nesleduje. "Mám už i třetí dávku očkování. Moc to neprožívám a neřeším. Buď to přijde nebo nepřijde. Ještě jsem koronavir neměl. Důvěryhodnost jednotlivých zpráv moc neřeším," dodává Pavel Ždych.