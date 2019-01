České Budějovice - Práce na splavnění Vltavy pokračují, za dva měsíce se otevře další úsek. V roce 2013 povede vodní cesta do Týna

Lannova loděnice v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Václav Pancer

Zhruba desetikilometrový úsek mezi Lannovou loděnicí v Českých Budějovicích a přístavním molem v Hluboké nad Vltavou mohou již brzy zájemci překonávat po vodě. 11. června bude zahájen provoz na další splavněné části řeky Vltavy. Na následujících úsecích se již pracuje. Včera navíc do Budějovic přijeli odborníci na vodní cesty z Kanady, USA a Evropské unie, kteří se s Jihočechy podělili o své zkušenosti.



„Podobné projekty, kdy se na vodní toky vrací doprava, mají ve světě velký úspěch. Velmi dobře například slouží kanál z centru Edinburghu do Glasgow nebo vodní cesta na jihozápadě Francie, na níž je jedna z největších půjčoven člunů,“ uvedl prezident společnosti Inland Waterways International Dave Ballinger.



Práce na splavňování Vltavy z Českých Budějovic začaly v roce 2007. Nyní se dá po vodě dojet k jezu v Českém Vrbném, již 11. června se ale otevře úsek do Hluboké nad Vltavou. „Stavby na této trase jsou již hotové, v současné době se ještě dokončuje nastavování technologií a testuje provoz,“ popsal Jan Bukovský z Ředitelství vodních cest ČR.



Za dva měsíce tak budou moci zájemci vyjet z budějovické Lannovy loděnice a vystoupit poblíž slepého ramene Vltavy na Hluboké. Tam vyroste dočasný můstek na levém břehu, do budoucna se plánuje přístav. „Už teď mám na radnici dvoucentimetrový štos žádostí o přidělení kotevního místa. Vlastníci lodí o to tedy mají bezesporu zájem,“ připomněl starosta Hluboké Tomáš Jirsa.



Také Bukovský je přesvědčen, že nová vodní cesta bude využívaná. Ví jistě o jednom provozovateli, který hodlá 11. června zahájit pravidelnou dopravu velkou osobní lodí, i o zájemcích s menšími loďkami.



Na Hluboké ale splavnění Vltavy nekončí, během následujících dvou let by mělo dojít až do 33 kilometrů vzdáleného Týna nad Vltavou. „Práce pokračují, staví se plavební komora na hlubockém jezu, komoru na Hněvkovické přehradě jsme vybavili novou technologií a brzy se začne upravovat i jez Hněvkovice,“ vyjmenoval Bukovský. Právě tento jez je poslední překážkou na trase do Týna. Odtud už ale cesta dál nepovede. Průjezdu lodí tu totiž brání nízký most, jehož zvýšení by bylo příliš nákladné, a proto se s pokračováním prozatím nepočítá.



Město České Budějovice by rádo přivedlo lodě až do samotného centra. Plánuje využít vyústění Mlýnské stoky pod Jiráskovým jezem k napojení na slepé rameno Malše. Doposud ale nebyla schválena změna územního plánu, protože se proti ní odvolali někteří vlastníci domů u stoky. „Jejich argument, že se zvýší hladina, je neopodstatněný, protože se to dotkne jen minimální části stoky,“ reagovala náměstkyně primátora Ivana Popelová. Přesto podle ní nyní radnice s územním řízením a získáním stavebního povolení nespěchá. „Teď nevidíme na peníze a projekt oprášíme, až to bude aktuální. Třeba se během let objeví i nové technologie, takže nemá cenu to uspěchat,“ dodala.



Vodní cesta z Budějovic do Týna by měla být hotová v roce 2013, otevře se pravděpodobně v červnu. Celkové náklady na splavnění jsou 2,1 miliardy korun. 85 procent pokryje Evropský fond pro regionální rozvoj, zbytek je financován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

SPLAVNĚNÍ VLTAVY

Úsek Budějovice – Hluboká n.Vlt.

délka 8,9 km

splavný od 11.června 2011

Úsek Hluboká– Hněvkovice

délka 18,2 km

splavný od 2012

Úsek Hněvkovice – Týn n.Vlt.

délka 5,6 km

splavný od 2013

Celkové náklady 2,1 mld. korun

Financování: 85 procent evropské fondy, 15 procent státní fond