Za čtvrteční odpoledne a pátek bylo v Jihočeském kraji potvrzeno 44 nových případů COVID-19. Počet vyléčených vzrostl o 15 na 95 803 osob. Hlášeno nebylo žádné úmrtí, celkový počet úmrtí s COVID-19 je tak v kraji stále 1 770. Kumulativně bylo od začátku pandemie diagnostikováno 98 429 případů. Počet aktivních případů vzrostl o 29, pozitivních je aktuálně 856 Jihočechů.

Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 565 suspektních vzorků a 80 vzorků od samoplátců, pozitivních bylo 44 (21 žen a 23 mužů). „U osmnácti případů byl cestou přenosu kontakt v rodině, v šesti kontakt v zaměstnání a registrujeme též sedm případů ve školním prostředí. Evidujeme dnes i dvě importovaná onemocnění z tradičních zemí – jedno z Německa a jedno z Rakouska. Počet aktivních případů dnes vzrostl na 856, největší denní přírůstky vykazují stále okresy České Budějovice (+24) a Český Krumlov (+11), ve zbývajících okresech jsou počty nových případů do tří,“ říká ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 856 aktivních případů je jich evidováno 423 na Českobudějovicku, 151 na Českokrumlovsku, 54 na Táborsku, 71 na Písecku, 61 na Jindřichohradecku, 45 na Prachaticku a 51 na Strakonicku. „Pro podezření na COVID-19 bylo v kraji indikováno 254 666 PCR vyšetření, za dnešek jich přibylo 565. Evidovali jsme i 80 samoplátců, těch bylo dosud testováno 15 748. Dnes opět nebylo hlášeno žádné úmrtí v souvislosti s COVID-19, za prvních pět dní tohoto týdne přibyla dvě úmrtí a celkem jich po dobu pandemie bylo v kraji verifikováno 1 770,“ komentuje aktuální data ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje Jitka Luňáčková.

V kraji bylo onemocnění potvrzeno u 51 016 žen a 47 413 mužů. Kumulativně je 28 549 osob z Českobudějovicka, 16 035 z Táborska, 15 870 z Jindřichohradecka, 12 331 z Písecka, 10 621 ze Strakonicka, 8 070 z Českokrumlovska a 6 953 z Prachaticka. Co se týče nemocnosti v jednotlivých věkových skupinách, celkem 10 227 případů bylo potvrzeno v kategorii dětí do 14 let, z toho 2 169 případů ve věkové skupině do 4 let, 3 705 v kategorii 5-9 a 4 353 v kategorii 10–14. Ve skupině mladých lidí 15 – 24 let bylo dosud pozitivních 9 635 osob, z toho 4 486 v kategorii 15–19 a 5 149 v kategorii 20–24 let, dále 12 863 v kategorii 25–34 let, 16 596 v kategorii 35–44 let, 18 750 v kategorii 45–54 let, 14 013 v kategorii 55–64. Celkem 16 343 případy byly verifikovány v kategorii 65+, z toho 9 171 v kategorii 65–74 a 7 172 v kategorii 75+.

KHS Jihočeského kraje