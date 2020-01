KOMENTÁŘ RADKY DOLEŽALOVÉ: Od prvního bude líp

/ANKETA/ My, co nás idealismus neopustil, očekáváme s novým rokem i čerstvé nadechnutí. V to doufáme hned potom, co odbouráme silvestrovskou dávku alkoholu a vánoční příděl cukru. Být v novém roce ještě šikovnější, než jsme byli vloni, po tom 1. ledna zatouží leckdo z nás. Pozor. Otázka „Jaké sis dal novoroční předsevzetí?“ je past.

Cvičení. Ilustrační foto. | Foto: Michal Hlavnička