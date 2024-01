Od sousedů: Jak se žije "propíchnutému"

Vedle této prémie podpoří zemská vláda letos modernizaci a atraktivitu branže až 20 procenty investičního objemu subjektu, maximálně 40 000 eury.

Na dotace jsou připraveny čtyři miliony eur.

Loterijní milion propadl

Milionovou výhru loterie BayernMillionen si do konce minulého roku nikdo nevyzvedl, takže částka připadla do státního rozpočtu pro obecně prospěšné účely. Vyhrávající los byl podán před Vánocemi 2019 v oblasti Memmingen. Výhry lotta jsou promlčeny do tří let po konci roku, ve kterém byly vyhrány. Lottocentrála na nevybranou výhru opakovaně upozorňovala zveřejněním čísla hledaného losu.

Hosté se vracejí

Předběžná statistika uvádí asi 3,25 milionu příjezdů hostů a 8 649 140 přenocování turistů loni v Horních Rakousích. Ubytování je rekordní (dosud 8,52 mil. v roce 2019). Ze zahraniční nocovalo o 20,2 % víc lidí než předloni, "tuzemců" přibyla meziročně desetina. "Čechů přespalo o 27,9 % víc," napsaly OÖN. "Němců bylo o 13,8 % víc, Nirozemců o 14,9 %."

Za rok ve fitku měla platit 5148 eur

Zájemkyně se přeptala na tarify fittnes-studia a dozvěděla se, že trénink ji bude stát měsíčně 99 eur. S tím podepsala na tabletu smlouvu a když ji později dostala,ukázalo se. že tuto částku má platit každý týden a celková suma dosáhne za dvanáct měsíců 5148 eur. Předčasnou výpověď smlouva vylučovala a studio na ni přistoupilo až po zákroku ochrany spotřebitele zemské Zaměstnanecké komory.

Mají Školní ulici

Národní škola v lineckém Spallerhofu je první v Linci se zvláštním dopravním režimem tzv. "školní ulice". Okolními ulicemi nesmějí jezdit od 7.15 do 7.45 auta - místní usedlíci mají výjimku. Pro rodiče, kteří dál chtějí děti dovážet, byla ustavena Kiss & Go-Zone. Jde o pilotní projekt ve zkušebním provozu. Pokud se osvědčí, bude zaveden na dalších vhodných místech. Možnost zřídit "školní ulici" existuje od října 2022.

Luke "jede" dál!

V semifinále porazil v úterý večer krajana Robyho Crosse 6:2 a ve středu (od 21 h na stanicích DAZN a Sport1) bude bojovat o šek na půl milionu liber s favorizovaným Lukem Humphriesem. Ten vyhrál své semifinále se Scottem Williamsem 6:0.

V semifinále porazil v úterý večer krajana Robyho Crosse 6:2 a ve středu (od 21 h na stanicích DAZN a Sport1) bude bojovat o šek na půl milionu liber s favorizovaným Lukem Humphriesem. Ten vyhrál své semifinále se Scottem Williamsem 6:0.

Mladíček s přezdívkou The Nuke (Atomová bomba) má šanci předstihnout triumf Holanďana van Gerwena, který je dosud nejmladším mistrem světa vítězstvím ve stáří 24 let v Londýně 2014

Hokejový útočník Jakub Čížek pauzíruje

22letý Jakub Čížek z Písku hraje oberligu za Black Hawks Pasova - a momentálně laboruje se zraněním ramena. Jeho klub usiluje o odlepení ze spodku tabulky Jih.

V létě 2022 k němu přišel Čížek z IHC Písek a v první sezoně dosáhl 83 bodů ve 48 zápasech, z toho 41 gólů. „Vím, že jsem tady, abych dával góly, a denně na tom pracuji," říká. V této sezoně přidal v 17 zápasech osm branek a 19 asistencí, než mu hru ztížilo a později znemožnilo zranění ramene.

V deníku PNP teď vzpomíná na ještě starší časy, jak stál ve třech letech poprvé na bruslích. "Otec hrál hokej jako zájmový sport v Písku a já se na něho díval, byl pro mne něčím jako první hvězdou," vypráví junior.

Čížek z Písku ve službě Black Hawks.Zdroj: PNPPísek je pro něho domovem dál - po utkáních o víkendu tam jezdí dvě hodiny z Pasova, a rád - odpočinek doma mu pomáhá zpracovat fyzicky náročný týden. "Společné pití kávy, čas s rodinou, to vychutnávám moc," říká. V úterý se už ale zase těší na návrat do Pasova.

Přidává si trénink ráno individuálními jednotkami ve fitku a zvláštními šichtami večer na zimáku při pilování zakončování: "To je vždycky 70 až 80 střel navíc," vysvětuje.

Na ledě obdivuje Davida Pastrňáka - to je jeho hokejový hrdina. "Spíš neobvyklý příklad má kromě toho v MMA-bojovníkovi Attilovi Véghovi. Jeho vliv se prý promítá v jeho pozitivním zacházení s frustrací a porážkami…"

V Budějovicích už dokončil hasičsko-technické vzdělání a doplńuje, že by mohl po skončení hokejové dráhy pracovat jako hasič.

Od sousedů: Kostely zanikají, koncem roku se k nim přidá další

V 16 letech debutoval v juniorské reprezentaci ČR a bájí o utkáních s USA, Kanadou nebo Švédskem. Setkání s Jackem Hughesem a dalšími, nyní už etablovanými aktéry NHL, popisuje jako "bláznivý zážitek". S HC Motor vyhrál české mistrovství juniorů. K osobním Top-3 přiřazuje své také první utkání v dresu Black Hawks. "Lidé jsou tu fakt bezvadní. Myslím, že mě mají také rádi, a toho si umím opravdu cenit," říká Jakub Čížek, hokejový optimista z Písku, zakončuje jeho profil list PNP.