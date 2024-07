Jaké úlevy za horka?

Dny jako dnešek, kdy jsou v Rakousku očekávány teploty až 32 stupňů, zatěžují především lidi pracující venku.

Stavebnictví má zvláštní úpravu, která umožňuje podnikům dát zaměstnancům volno při více než 32,5 stupně. Například Strabag je ale dnes nedal nikomu a jeho prohlášení říká: Většina našich pracovišť je pod tlakem času, proto musí být rozvrh práce pečlivě připravován. Aby práce potřebně pokročily, jsou pracovní hodiny například přesunuty na ráno a dopoledne. U Porru mohou o volnu rozhodnout stavbyvedoucí, pokud teplo opravdu dosáhne 36 stupňů.

Podle dat pojišťovny zaměstnanců ve stavebnictví (BUAK) bylo v Rakousku loni od června do srpna 19 dnů přes 32,5 stupně, ve kterých minimálně jeden dělník měl volno kvůli horku. V den největšího horka, 22. srpna, dostalo volno 6125 zaměstnanců ze 798 firem volno. BUAK jim platil 60 % mzdy a podnikům refundoval 866 000 eur.

Zdaní větry a krkání?

Dánsko chce jako první země zdanit od roku 2030 krkání a “prdění” krav a prasat, píše DK. Tím by snížil jimi takto uvolňovaný metan, což by přispělo k tomu, aby Dánsko bylo do roku 2045 klimaticky neutrální. Chovatelé mají dostat asi 40 eur za tunu ekvivalentu oxidu uhličitého, po pěti letech 100 eur. Tak je to v ujednání vlády s částí opozice, zástupci chovatelů, průmyslu a odborů z konce června, které musí ještě projednat parlament. Ulehčení daňové zátěže zemědělců o 60 % by redukovalo jejich skutečné náklady od roku 2030 na zhruba 16 eur za tunu ekvivalentu oxidu, od roku 2035 na 40 eur. Daně mají být vynaloženy na ekologickou přestavbu zemědělství. Ministerstvo hospodářství odhaduje, že dohoda připraví do roku 2035 až 2000 lidí z branže o práci.

Nadto má uvedení do klidu 140 000 hektarů pomoci zvýšit ukládání dusičnanů do půdy a tím zmenšit koncentraci skleníkových plynů v atmosféře.

Modely na zkoušku

Závodní okruh v Aigenu-Schläglu je od čtvrtka do neděle opět místem závodů nejrychlejších modelů aut Evropy se spalovacími motory tříd 1:10 (motory se 2,5 ccm, výkonem 1,7 koně a minimální váze 1,7 kg) a 1:8 (3,5 ccm, tři koně a váha 2,6 kg). Od 18. do 21. července je vystřídají modely s elektomotory. Přijede přes 200 majitelů modelů poháněných elektricky z 18 národů k závodům ETS. Nejrychlejší dosahují rychlosti přes 200 km/h.

Diváci mají k závodům vstup zdarma. Finále budou v sobotu večer a v neděli po celý den.

Bavorské řády za zásluhy sportovcům

Bavorský premiér Markus Söder uděloval opět bavorské řády. Mezi vyznamenanými jsou také bývalý sáňkař Georg Hackl (vlevo), trojnásobný olympijský vítěz, a brankářská legenda Sepp Maier (ten komentoval: “Jsem docela pyšný na to, být konečně pravým Bavorákem”), televizní kuchař Alexander Herrmann a předseda poslanecké frakce Zelených v bavorskému sněmu Ludwig Hartmann, tedy politik opozice. Počet vyznamenání je limitován na 2000 žijících osob.

Zpěvák Roland Kaiser má známku

Roland Kaiser (72) je první hvězdou šlágru, která dostala v Německu vlastní poštovní známku. Stalo se k 50. výročí jeho vystupování.

„Jako někdejší poslíček telegramů v mládí jsem si nikdy nepomyslel, že se mi dostane velké pocty mít k 50 letům koncertování vlastní zvláštní známku Deutschen Post,” řekl dnes, když poprvé držel dopis s jeho známkou. Má hodnotu 100 centů. Jsou na ní názvy jeho čtyř velkých hitů (např. Santa Maria a Proč jsi mi neřekla Ne) a jeho podpis. Fanoušci postrádají jeho portrét, ale to je proto, že v Německu nesmějí být na oficiálních známkách zobrazovány žijící osoby. Výjimky platí jen pro spolkové prezidenty a papeže. Vydáno bylo půl milionu tisků “Kaiserů”.

Vídeň si buduje fotovotaiku

Ze solárních panelů nyní získává rakouské město přes 200 megawatt-peak (MWp) výkonu ročně, od ledna zatím přibylo přes 50 MWp. Od roku 2021 do konce roku 2023 se výroba elektřiny ze sluneční energie ve Vídni více než ztrojnásobila.

Na území Vídně se nyní nachází na 10 000 fotovoltaických zařízení, která mohou dodávat elektřinu pro více než 57 500 domácností. Od ledna se podařilo připojit přes 1500 zařízení. Na městských plochách zatím letos samospráva zprovoznila takřka 2,5 MWp výkonu, dalších 8 MWp chce přidat v dalších měsících.

Radnice však chce do konce dekády dosáhnout na 800 MWp, tedy asi čtvrtinu spotřeby obyvatel. Dvoumilionová metropole proto musí tempo výstavby v dalších letech ještě výrazně navýšit a připravila k tomu desítky milionů euro na nízkoprahové dotační programy, informoval náš web Martin Landa z WH International Services GmbH. Pro náš web přidal panely na střeše nově rekonstruovaného muzea. Zdroj: IS