Představí se legendární ocelový čtyřstěžnový Peking, který v Hamburku vyrobili v loděnici Blohm+Voss roce 1911. Na vodu byl spuštěn 25. února s délkou 115 metrů a možností transportovat až 5300 tun nákladu jako tehdy jedna z největších plachetnic na světě. Od roku 1912 byla nasazena do vypuknutí první světové války do obchodu s ledkem s Chile. Pak vozila další zboží, než zakotvila v roce 1974 v muzeu lodí v Ney Yorku. V roce 2017 se jako "pasažér" plovoucího doku vrátila do Německa a byla restaurována ve Wewelsflethu. Od 7. září 2020 je zpátky v Hamburku, kde si ji mohou zájemci prohlédnout v asi hodinových prohlídkách s průvodcem.

Od sousedů: Na návštěvě čapí rodiny

Na slavnost přijede také osm křižníků. Chystá se exhibice tahačů, také s plovoucím pódiem s mladým baletem, ukázky vodního lyžování, záchranné akce na Labi s vrtulníky, open-air koncerty klasiky i jazzu, tradiční ohňostroj bude v sobotu od 22.30. Četné lodě budou moci být o víkendu navštíveny.

V roce 2005 bylo podepsáno partnerství Hamburku a jihokorejského přístavního města Busanu, obnovené v roce 2015. Busan je stejně jako Hamburk druhým největším městem své země a jeho přístav sedmým největším na světě. K narozeninám partnera přivezou hosté vlastní kulturní program svého jedinečného národního "K-popu", s demonstrací taekwonda, tanců a koncertů. Generální konzul Ki-hong slibuje také "stoprocentní pochutnání" korejskými specialitami.