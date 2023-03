"Že ho to táhne k plavání, tomu se ostatně nelze divit. Narodil se ve znamení Ryb," uzavírají OÖN.

Archeologové zachraňují staré kmeny

U Schörflingu a Seewalchenu na Attersee se v tomto týdnu opět ponořili po jezera podvodní archeologové k nalezištím starých kmenů. Kontroly kuratoria pravěkých staveb na kůlech z doby kamenné loni ukázaly, že dřevo konzervované vodou a odhalené erosí, které vědci vyzdvihli loni v říjnu nad hladinu, je akutně ohroženo erozí. Radiokarbonové měření naznačuje, že jsou staré asi 7000 let, tedy postatně starší než známá starověká sídliště u vyústění jezera. Nynější průzkum má zjistit vliv vlnobití a lodní dopravy.

Zachované pilíře domů pobřežních sídlišť budou uvolněny a odborně vyzdviženy. Po prvních ochranných zajišťovacích zásazích budou dál analyzovány.

OÖN píší, že v Rakousku je známo celkem 28 nalezišť pravěkých jezerních pobřežních sídlišť. Pět z nich patří ke 111 místům v Německu, Francii, Itálii, Slovinsku, Švýcarsku a Rakousku, která od roku 2011 společně tvoří světové dědictví Unesco prehistorických staveb na pilířích v oblasti Alp. Tři naleziště jsou v Attersee, jedno v Mondsee. Jedno další je v Keutschacher See v Korutanech.

Na lovu tisíciletých stromů.Zdroj: Zdroj: Donaukurier

Taxislužba pro ženy?

Linecká taxislužba 2244, která před lety provozovala "Frauentaxi", chce myšlenku jízd vozidel řízených ženami obnovit. "Tento produkt je dnes ale bohužel nenaplnitelný, protože máme příliš málo řidiček v týmu," říká v OÖN šéf "2244" Robert Neuhold. Proto byl loni projekt zastaven.

Někdejší iniciativu Svobodných teď ale ohřívají lidovci. Po dohodě s městskou radní této strany Theresou Ganhörovou vypsal Neuhold náborovou akci. "Prvním pěti ženám, které se u nás ohlásí, nabídneme v naší vlastní taxiškole zdarma vzdělání řidiček taxi," informoval OÖN. Pět školních míst má hodnotu skoro 2500 eur. Informace na www.linzertaxischule.at.

Stonají duševně

Donaukurier napsal, že v Bavorsku stoupl počet dnů pracovní neschopnosti z důvodů psychických onemocnění u 100 pojištěnců o sedm procent na 255. To je nejvíc od zahájení statistiky před 25 lety. V uplynulých deseti letech přibylo promaroděných dnů dokonce 52 %. Bavorsko přitom zůstává stále 15 % pod průměrem SRN. "Jeden psychicky nemocný v Bavorsku marodil loni průměrně 36,8 dne, o 1,9 dne méně než předloni. Psychické potíže dál pronásledují více žen - na sto z nich přibyla loni čtyři procenta chybějících dnů z těchto důvodů na 305. Mužům naskočilo 11 % na 212 dnů stonání."

"Obzvlášť nápadné je, že se promaroděný čas z tohoto důvodu zvýšil téměř ve všech věkových skupinách, ale nejvýrazněji stoupl ve skupině 15-19letých. Muži do 20 let chyběli o 82 procent delší dobu, zatím co stejně mladé ženy jen o 26 %," uzavřel DK.