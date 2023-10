V obci Rainbach se bude moci jezdit maximálně stovkou, jako nyní mezi Freistadtem Sever a Unterweitersdorfem. Celá trasa Linec-Budějovice bude podle Asfinagu průjezdná až 2031. Obchvat Rainbachu má být pro dopravu uvolněn 2027, tedy rok poté, co Češi dokončí trasu do Wullowitzu.

Rok po smrti studentky bude soud

23letá studentka Hanna W. odešla loni 3. října kolem 2.30 ráno z klubu Eiskeller v Aschau v Chiemgau. Hodiny nato našel chodec její mrtvolu v řece Prien asi deset kilometrů odtud. Koncem května našla chodkyně v řece její mobil, který se policii podařilo přečíst. Dívka měla být zavražděna na parkovišti lanovky na Kampenwand.

Na vyšetřování věci nasadila kriminálka 60 lidí, kteří mj. vyslechli téměř 700 účastníků tehdejší zábavy. Při hledání majitele hodinek nalezených v potoce nedaleko klubu policie prověřovala pohyb každého z prodaných 1700 modelů této značky…

Zhruba po šesti týdnech byl zatčen 21letý podezřelý. 12. října s ním začne proces u soudu v Traunsteinu. Potrvá nejméně do Vánoc, 27 termínů je vypsáno do 22. prosince. Slyšeno má být 61 svědků a šest znalců.

Obžalovaný k věci nevypovídal, byl vyslechnut nejdřív jako svědek, který tu noc prý joggoval. Od poloviny listopadu je ve vazbě. Státní zástupce ho viní, že mladou ženu sledoval na cestě domů z klubu, ze sexuálních motivů ji přepadl a těžce zraněnou shodil do Bärbachu, který ústí do Prienu.

Zbrojařská velmoc

Německo letos pravděpodobně vyveze tolik zbraní jako nikdy předtím, především kvůli válce na Ukrajině. V prvních třech čtvrtletích povolila spolková vláda export zbraní a vojenské výbavy v hodnotě 8,76 miliardy eur, víc než za celý minulý rok (8,36 mld.). Do konce roku tak bude s velkou pravděpodobností překonán rekord z roku 2021, kdy vláda povolila export za 9,35 miliardy eur. Na Ukrajinu šlo z letošního vývozu 3,3 miliardy eur. Povolená výše exportu se ve srovnání s loňským stejným obdobím více než zečtyřnásobila.

Do států EU, NATO a jim na roveň postavených Japonska, Švýcarska, Austrálie a Nového Zélandu smělo Německo vyvézt zbraně za 4,33 miliardy eur, z toho za 1,03 mld. do Maďarska. K exportu do dalších tzv. třetích zemí byly do konce září schváleny zbraně za 1,16 miliardy eur, víc než loni za celý rok (962 mil.). Nejvíc připadlo Jižní Koreji (251 miliard).

Na Velký Javor po schodech

Tzv. Javorový chodník bodenmaiskou muldou navazuje na více turistických stezek z jihu a je finálovou etapou nahoru ke Králi Bavorského lesa (1456 m), píše PNP. Staré železniční pražce odtud zmizely a silně "ochozená" a poškozená cesta byla komplet sanována žulovými schody.

Obec Bodenmais se už v roce 2017 snažila sehnat dodavatele, ale vzhledem ke stavební konjunktuře nenašla společnost, která by tady chtěla stavět, říká starosta Joachim Haller. V roce 2020 byly rozhovory obnoveny a s velkou podporou Přírodního parku Bavorský les - až 90 procent nákladů - mohlo být "řízení návštěvnických proudů v citlivém území" silně vylepšeno. Celkově byly "schody" dotovány kolem 300 000 eur od ministerstva životního prostředí. Za vedoucího dodavatele byla vybrána firma Strabag. K výměně pražců byl nasazen kráčející bagr. Právě na bodenmaiské muldě rostou chráněné arniky a maďarský enzián, které teď schody pomohou zachovat.

Americký teriér zabil běžkyni

V Naarnu (okr. Perg) napadl v pondělí kolem 9.15 americký staforširdský teriér běžkyni a tak ji zranil, že na místě zemřela. Asi čtyřletý pes se na procházce v blízkosti domu náhle vytrhl své chovatelce a vrhl se na běžkyni. Majitelka psa se snažila zasáhnout, ale byla sama zraněna a dopravena na kliniku. Ještě nemohla být vyslechnuta, po ošetření ji převezli na psychiatrii. Přes těžké zranění dokázala psa dovést domů a zamknout ho tam. Pak spěchala k běžkyni, ale ta mezitím podlehla zraněním.