Odkvétají... | Foto: DK

Festival fotoumění v Linci

Divadlo hudby, Botanické zahrady nebo Power Tower společnosti Energie AG, to jsou kromě dalších místa ve městě, kde by obrazy a jejich příběhy nebyly očekávány, uvádí list MeinBezirk.at při představování festivalu "Motiva", věnovaného umění fotografie. Zastaví se tam, kde byste to hned nečekali, a objeví se na méně zavedených výstavních místech.

Nyní probíhá část „Slyšet obrazy, vidět zvuky“, pořádaná ve spolupráci s Fotogalerií Hartlauer v Lineckém hudebním divadle do konce dubna. Od 11. května festival uvede v Botanické zahradě open-air výstavu „Kamufláž a podvod“. Výprava do místní přírody je možná každý den až do 26. října. V Energie AG Power Tower ukazuje do 2. května projekt „Waterworks“ na 110 mistrovských estetických děl z celého světa věnovaných vodě. Nejlepší snímky na světě budou k vidění jako crossfade show v Power Tower v září a jako rozsáhlá výstava v Novoměstské radnici v listopadu.

Na různých místech města se objeví velkoformátové fotografie. Tento pop-up rezignoval na "brimborium" v internetu a sociálních médiích a vsadil na sílu ústní propagandy a osobních doporučení, jak to vymyslel Chris Hinterobermaier. Desítky let dělal Linec fotosoutěží Super Circuit jednou za rok hlavním městem nejlepších fotografů na světě. Teď přišel s nápadem "Motivy" a chce s ním získat nové příznivce fotoumění. V Divadle hudby o to usiluje do konce dubna show "Obrazy slyšet. Tóny vidět", odkud je i snímek na našem webu ze zdroje DK. Do 2. května běží už zmíněný projekt Wasserwerke se 110 mistrovskými díly s tématikou vody (po-pá 9-18 hodin). Od 11. května spočine fokus v Botanických zahradách na fotografii zvířat "Zastírat & Klamat".

Linzer City Ring uspořádá 3. května podruhé festival v prostoru mezi Landstrasse, OK Platzem a Náměstím Martina Luthera od 12 do 20 hodin festival. Uvede rap, austropop, rock, jazz, plánován je poetry slam a salsa-workschop, akce si nenechají ujít "Beda s Palmou" ani Most Unlimited i The Volunteers…