Cesta se v aktuální situaci nemůže konat, píší OÖN. Světlo zapálí 12letá křesťanka Pillar Jarayseh. Při omezených letech do Tel Avivu pocestuje plamínek do Ammanu a odtud linkou Austrian Airlines do Rakouska. Ve Vídni bude světlo předáno desetiletému Michaelu Putzovi ze Steyru, vybranému za angažmá u skautů, mladých hasičů a ministrantů.