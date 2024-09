Poslední „jeho“ den bude na Brucknerovu poctu podáváno ve slavnostním stanu jeho zamilované menu – uzené s krupicovými knedlíky a kyselým zelím. Šest metrů dlouhá kremrole bude naporcována na 200 dílů, to zase k jeho 200 letům. Ceny se proti jarnímu veletrhu nezměnily – půllitr piva bude za 6,40 eura, půlka grilovaného kuřete za 17,20.

Bez řidičáku a pod vlivem kokainu

Ve čtvrtek v 17.40 zastavila rakouská policie ve Weigetschlagu 53letého řidiče z Regau, jedoucího z Čech směrem na Bad Leonfelden. Řidičák mu byl loni o Vánocích odebrán kvůli konzumu drog, provizorní oprávnění mu vypršelo koncem srpna. Dobrovolný rychlotest byl pozitivní na kokain. Vzhledem k uvedeným nedostatkům dál jet nesměl a bude stíhán.

Ubil sekerou vlastního bratra

Ve štýrském Kindberg-Mürzhofenu je stíhán 14letý mladík, který je důvodně podezřelý, že nejméně sedmnácti ranami sekerou se dvěma břity do hlavy usmrtil v Mürzhofenu 16. září svého 36letého bratra. Další rány poškozený utrpěl na krku a na zádech. Policii vyrozumělo tísňové volání o nalezení bezvládné osoby v domě.

Bratři se už dlouho hádali, například o to, kdo má vykonat práci v domácnosti, a v pondělí odpoledne to vyvrcholilo tím, že školák se vrátil do rodinného domu, popadl dekorativní „vikingskou“ sekeru a na bratra zaútočil více ranami do hlavy. Zranění mu přivodilo vzduchovou embolii a navíc vykrvácel.

Pachatel z místa činu uprchl, ale brzy byl dopaden hlídkou se psem a k zabití bratra se doznal. V jeho batohu se také našla vražedná zbraň. Nyní je ve vazbě.

Přešel Bospor suchou nohou

Jaan Roose (32) přešel v neděli v Istanbulu jako první bosporskou úžinu dělící Evropu od Asie po 1074 metrech dlouhém slacklinu. Balancoval na pružném laně 47 minut ve výškách až 165 metrů.

20 let za zavírání syna do psí schránky

Vrchní zemský soud ve Vídni odmítl ve čtvrtek odvolání 33leté matky proti trestu 20 let odnětí svobody za to, že svého tehdy 12letého syna týrala bitím, svazováním a na hodiny zavíráním do boxu k přenosu psa. V listopadu 2022 se dítě podle znalce nacházelo ve stavu akutního ohrožení života. Zachránil ho zásah sociální pracovnice, která rodinu znala z předchozích porad. Odvolací instance nevyslyšela ani sousedku obžalované, která byla návodkyní činu a má pykat 14 let. O trestech prvostupňově rozhodl koncem února soud v Kremsu. Obě ženy vzhledem k vysoce nenormálním strukturám osobnosti byly umístěny do forenzně-terapeutického centra, které má zajistit, že po odpykání trestu už odsouzené nebudou nebezpečné.

Do této schránky zavírala matka 12letého syna…

Vysoké tresty soud odůvodnil mj. tí, že ženy svým jednáním skoro zničily život. Předsedkyně odvolací instance Natalia Frohnerová řekla, že žalované děsné činy je třeba exemplárně potrestat. Sousedku označila za vysoce manipulativní, která sadistickou strukturou své osobnosti přivedla matku s paranoidními rysy k páchání tohoto činu.

Penis keporkaky

Na dánském ostrově Bornholm na Baltu v moře vyplavilo velrybí penis dlouhý asi půldruhého metru. Našli ho při úklidových pracích na pláži. Původně si mysleli, že je to mořský had. Pak se ukázalo, že je to úd mrtvé keporkaky, která byla vyplavena v létě na pláži Dueodde. Nyní je nález v centru Nature Bornholm. Na snímku ze zdroje DK jej drží dva dánští přírodovědci.

Úctyhodný pohlavní úd…