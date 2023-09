Branou podle občanů náklaďáky normálně projedou, tentokrát byl ale řidič něčím vyrušen, nebo nemířil přesně na střed vozovky. Bokem narazil do zdi, jel dál a strhl bránu s sebou. Trosky zdiva napadaly na sousední pozemky.

Vyboural městskou bránu…Zdroj: DK

Vyhrála 10 milionů eur

18. srpna vyhrála sázející ze Švábska v loterii Eurojackpot deset milionů eur. Nesází pravidelně a tikety hned nekontrolovala, oznámilo včera Lotto Bayern. Když jí sázenka přišla do ruky znovu, šla do sběrny a nechala si doklad přezkoušet. "Když se na obrazovce objevilo slovo ,Zentralgewinn´ a já viděla výherní kvótu, uvědomila jsem si, že jsem o deset milionů bohatší," řekla loterijní centrále. "Pak jsem šla nejprve docela normálně do práce. Správně koncentrovat jsem se ale nemohla." Později řekla o výhře rodičům. Podle Lotto Bayern ještě nemá žádné plány, co s peněži udělat.

Nejteplejší léto historie?

Ještě nikdy v historii zaznamenávání teplot od roku 1940 nebyly tři za sebou následující měsíce tak horké jako letos, napsala PNP ze zprávy klimatické služby Copernicus k měsícům červen až srpen.

Průměrná teplota 16,77 stupně byla o 0,66 stupně nad průměrem, výrazně teplejší než dosavadní rekordní rok 2019, kdy bylo zaznamenáno 16,48. Srpen byl s průměrem 16,82 o 0,71 stupně vyšší než průměr 1991-2000 a odhadem o 1,5 stupně než v předprůmyslovém období 1850-1900. V historii byl teplejší jen letošní červenec s 16,95 stupně.

Moře vyplavilo kožatku

V Severním moři našli uhynulou několik set kilogramů těžkou kožatku velkou, největší současnou želvu na světě. V pondělí večer byla dopravena do Institutu výzkumu zvířat v Büsumu. Byla zamražena a v tomto týdnu bude podrobně prozkoumána. Její krunýř měří asi 160-170 cm a váha je odhadnuta na 400 až 500 kilogramů.

Kožatky jsou podle expertů kosmopolitická zvířata, která žijí jak v tropech, tak ve studených vodách. Z exemplářů vybavených vysílačkami se ví, že v jedné sezoně překonávají i více tisíc kilometrů. V Severním moři jsou spíše vzácné, ale před skotskými břehy Atlantiku se občas objevují.