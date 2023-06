Vídeňské letiště loni při 45 000 kontrolách zachytilo přes 4000 nedovolených dovozů, převážně cigarety, potravin a šperků. V roce 2019 přiletělo do Vídně 31,5 milionu cestujících, roku 2021 kvůli koroně asi 10,3 milionu, loni 23,6 milionu. Nejčastěji ilegálně dováželi potraviny živočišného původu a rostliny, které se nesmějí dovážet. Celkem jich bylo přes čtrnáct tun. Ubylo pašovaných cigaret - předloni jich bylo 815 846, loni asi půl milionu. Celníci zajistili šperky a luxusní hodinky celkem za tři miliony eur - 43letý cestující z Istanbulu měl v kufru 18 kg zlata a 700 000 eur. V nákladní přepravě byly mj. zadrženy tři tuny léčiv a 37,5 kilogramu drog.

Policista si přilepšoval

55letý policista z okresu Vídeňské Nové Město se manipulací s pokutovými bločky za překročení rychlosti obohatil o více než 100 000 eur, napsal Volksblatt. Evidenčním průpisům originálů pokut, které vystavoval, bránil kartony mezivloženými do bločků a podobně. Díky tomu mohl řidičům při absenci kopií ukládat vyšší sankce. Vystavil za rok asi 1300 pokut, víc než všechny ostatní inspekce v okrese.

Od sousedů: Královna pomáhá německým dětem

Rakušané milují zvířata

Asi 40 procent Rakušanů má nějaké domácí zvíře, osm procent hned několik druhů. 62 % dotazovaných má kočku, 47 % psa. Daleko pozadu jsou rybičky (4 %) a ptáci (3 %). 83 % dotazovaných uvedlo, že mají zvířata rádi, pro 70 % jsou členy rodiny, 68 % dotazovaných se s nimi cítí dobře. 57 procentům starších 60 let pomáhá domácí zvíře proti osamělosti, protože mají ke komu mluvit.

Mzda vězňů je neústavně nízká

Hodinová mzda dvě eura nebo míň pro vězně je neústavní, napsal Donaukurier. Spolkový ústavní soud v Karlsruhe dal zapravdu dvěma pracujícím vězňům z Bavorska a Severního Porýní, kteří výši svých odměn žalovali. Spolkové země musejí nejpozději do konce června 2025 platy nově upravit.

Od sousedů: I Němci vraždí ženy...

DK vysvětlil, že ve většině zemí SRN mají vězni povinnost pracovat. To má sloužit jejich resocializaci. Proto se jich netýká minimální mzda. Předloni vydělávali 1,37 - 2,30 eura za hodinu.

Kissinger na skok v rodišti

Bývalý americký ministr zahraničí a bezpečnostní poradce Bílého domu Henry Kissinger doslavil své stoletiny (27. května) v městském divadle rodného franckého Fürthu s významnými hosty z politiky a diplomacie, ale také s mládežnickým týmem svého oblíbeného fotbalového Spvgg Greuther Fürth.

Henry Kissinger (100 let).Zdroj: DK

Prezident SRN Frank-Walter Steinmeier ho uctil ve videoposelství jako jednoho z nejvlivnějších tvůrců světové politiky. Zmínil také jeho fotbalovou vášeň - šestiletý Kissinger byl jedním z posledních fandů, kteří viděli, jak Spvgg Fürth získal v roce 1929 svůj třetí titul německého mistra. V roce 1938 utekl s rodinou před nacisty do USA. Udělal akademickou kariéru, 1969 ho republikánský prezident Richard Nixon ustavil bezpečnostním poradcem Bílého domu a ministrem zahraničí. Tím zůstal i za Geralda Forda. Po válce navštěvoval Fürth pravidelně.

Bavorský premiér Markus Söder ujistil, že Kissinger byl přítelem Němců, ačkoliv jako člen židovské rodiny byl obětí nacismu. Matthias Döpfner, předseda představenstva koncernu Springer, označil ve své řeči Kissingerovu oblibu Němců za zázrak.

Mistr kuchař musí sedět

Před necelým rokem byl hvězdný kuchař Alfons Schuhbeck (74) odsouzen za krácení daní ve výši 2,3 milionu eur k odnětí svobody na tři roky a dva měsíce (náš web informoval). Rozsudek nyní potvrdil ústavní soud. "V podstatných věcech je tedy pravomocný," napsal DK.

Od sousedů: Uprchlík z Eritreje čeká na trest za zabití 14leté nožem

Kuchařův nástup do basy závisí mj. na výsledku řízení o zabavení jeho majetku získaného trestnou činností, což podle mluvčí státního zastupitelství termín nástupu neovlivňuje. "Po rozsudku a insolvenci jeho restaurací stojí Schuhbeck před troskami své dlouhé kariéry," napsal DK. "Zůstává mu jen obchod s kořením, který spravuje jeho společnost. Jde mu také o mimosoudní narovnání s majitelem nemovitosti, ve které bydlí a kde je také jeho prodejna koření."

Bývalý slavný kuchař Schuhbeck.Zdroj: DK

… a nové kuchařské hvězdy

Jan Hartwig pronikl se svou novou restaurací Jan v Mnichově rázem do špice bavorských gastronomů. V dubnu ji «Guide Michelin» vyznamenal třemi hvězdičkami, nyní ji Gault&Millau zařadil v pondělním vydání průvodce restauracemi mezi dvě nejlepší v Bavorsku a propůjčil jí pět kuchařských čepic, píše DK. Hartwig si předtím vyvařil tři čepice v restauraci «Atelier» v mnichovském noblhotelu «Bayerischer Hof» a vlastní "hospodu" otevřel až loni v říjnu v mnichovské muzejní čtvrti. Menu tam stojí 255 až 320 eur bez nápojů.

"Nejdůležitější pocta jde letos do Bádenska-Württemberska," pokračuje DK. "Douce Steinerová, která vede kuchyni u Jelenů v Sulzburgu u Freiburgu, byla oceněna jako Kuchařka roku. Ve 40. ročníku svého vycházení v Německu průvodce Gault&Millau prémioval poprvé ženu."

Jako druhý bavorský restaurant dostal pět čepic Luce D'Oro v luxusním hotelu zámku Elmau. Loni nezískal pět čepic žádný bavorský podnik.

Stoosmdesátkou pro mobil

Protože manželka zapomněla při sprchování v autorestu Kammerstein na A6 svůj mobil a všimla si toho až na další cestě, "hnala 45letého francouzského manžela, aby se co možná nejdřív na autorest vrátili", napsala policie ve svém sdělení. Řidič v noci na neděli jel zpátky rychlostí 180 km/h i staveništěm, kde měl povolenu jen osmdesátku. Zadokumentovala to civilní hlídka a poslušného manžela stíhá pokuta 1200 eur, dva body do karty řidiče a dvouměsíční zákaz ježdění…

Od sousedů: Nevysvětlené zmizení na Šumavě

Správní soud "fandí" cyklistům

Kdo jede motorovým vozidlem opilý nebo pod vlivem drog, může podle Bavorského správního soudu přesto dál cestovat na bicyklu nebo e-koloběžce. "Platné právo nedává úřadům žádný podklad zakazovat jízdy s vozidlem, které k provozu nepotřebuje řidičské oprávnění," píše DK. Soud označil celostátní úpravu oprávnění za příliš nepřesnou. V dotčeném bodu nenechává rozpoznat, kdy je osoba nevhodná k vedení vozidla nevyžadujícího k provozu řidičské oprávnění a jak se to má zjišťovat. Měřítka platná pro řízení motorových vozidel nemohou být vzhledem k rozdílnému potenciálu nebezpečnosti přenášena na jízdní kola a koloběžky. Chybějící právní měřítka by mohla vést k nepřiměřeným zákazům. Taková rozhodnutí představují těžký zásah do všeobecné svobody jednání, je ve zdůvodnění rozsudku.

Přijímali do Podvazkového řádu

Za předsednictví britského krále Charlese III. a královny Camilly přijímal Podvazkový řád (Order of the Garter), starý už skoro 700 let, při bohoslužbě v kapli Sv. Jiřího ve Windsoru dva nové členy. Bývalá vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Margaret Ashtonová je teď Lady Companion nejstaršího britského rytířského řádu, a poslední britský guvernér Hongkongu Christopher Patten je jeho rytířem. Ceremonii byli přítomni i následník trůnu princ William a Charlesův mladší bratr Edward jako členové řádu.

Panovníci u Podvazkového řádu.Zdroj: DK