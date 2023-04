Vietnamská vražda čeká na znalce

45letý Vietnamec loni 14. září zabil 37letou manželku masivním násilím na hlavu, krk, horní část těla a paže ve společně provozovaném kiosku v Bad Schwartau před očima jejich čtyř dětí. Po činu vyrozuměl policii a záchranné složky. Soudí ho v Lübecku, kde zatím jen přečetli obžalobu pro zabití. Pro zaneprázdnění znalce začne dokazování až 9. května.

Nákladní kolo jezdí

Před více než sedmi roky si linecký tvůrce softwaru Erik Steinberg (52) složil své první nákladní kolo z ocelových trubek. Další díly vytahal ze sklepa, také devítistupňovou převodovku Shimano z vyřazeného MTB. Dozadu pořídil kotoučovou brzdu. Monstrum vážilo 47 kilogramů, i Most Nibelungů byl pro jedoucího "horským průsmykem". Lehčí verze z bambusu po "přezbrojení" měla už jen 23 kilo. Bambus Steinberg pořídil v obchodě v Tullnu, spoje obalil karbonovou páskou a přelaminoval epoxydem. Kolo mu vydrželo dodnes.

Amatérský nákladní bambusák.Zdroj: Zdroj: OÖN

Nehoda prozradila slovenské zloděje

Jak napsal Volksblatt, nehoda ze 3. března na Východní dálnici A4 přivedla dolnorakouskou policii na stopu zlodějů. V autě osádky ve věku 29 a 37 let našla odcizené věci ze čtyř vloupání, autoznačky, plynovou pistoli, dva kyje, narkotika, slovenské SPZ a nářadí. 29letý řidič nemá řidičák a navíc byl pod vlivem omamných látek.

Jak rostla mistryně v plavání v ledu

Julia Mankeová (17) z Pasova je dvojnásobnou mistryní světa v plavání v ledu.

V interview pro PNP si vzpomněla, že první, na co si z vody pamatuje, byla návštěva plovárny s kamarádkou, když jí byly čtyři nebo pět let. Trenér Gerry Günsel ji rovnou přivedl k plavání. "Vlastně jsem ale začala v šesti týdnech s ,baby-plaváním´, ale na to už si samozřejmě nevzpomínám. Asi ve dvou letech mě matka na bazénu posadila na plovoucí ,nudli´ a pomáhala mi ,rajtovat´ v kanálu s proudící vodou."

Prozradila, že dnes plave čtyřikrát až pětkrát týdně, čtyři až pět kilometrů, podle toho, jak "funguje" ve škole.

Mistryně ledové vody.Zdroj: Zdroj: PNP

Ledové plavání je ale úplně jiné než bazénové…, ptaly se noviny.

"Bylo to něčím, co mamka bezpodmínečně chtěla vyzkoušet. Já jsem člověk, který velmi rychle ,mrzne´. Matka zjistila, že v Burghausenu je speciální ledový camp, a přihlásila nás do něj obě. Ona bohužel krátce před začátkem kurzu onemocněla a já tam musela sama. V začátku jsem do toho neměla žádnou velkou chuť, ale když jsem si to vyzkoušela, byl to skvělý pocit, úplně mě to uchvátilo. Trenér nám předtím vysvětlil, co se s tělem bude dít, ale na to, jak se budeme doopravdy cítit, nelze nikoho předem připravit…"

A jaké to bylo?

"Nejdřív to člověk pocítí v prstech, které docela rychle ,ohluchnou´, a přijde o dech. Tělo se musí na situaci nastavit. Pak už to je jen mentální věc. Člověk už ví, jak tělo na ledovou vodu bude reagovat. Ví, že to posledně taky zvládl, a tak to zvládne i podruhé, potřetí, popáté…"

Julia Mankeová v rozhovoru přiznává, že před mistrovstvím světa 2022 v polském Hlohowě loni v únoru "ladila" na šampionát jen asi desetkrát.

"Při ledovém plavání nestartujeme z bloku, ale do vody jdeme ze žebříčku. A když jsem na něj stoupla, zapomněla jsem na všechno okolo a soustředila se jen na závod. Že jde o mistrovství světa, mi došlo až po závodě, když mi na stupních vítězů pověsili medaili mistryně světa. O to víc mě těší, že jsem letos ve Slovinsku titul na 25 metrů motýlek obhájila. Konkurence tam byla letos mnohem větší. V celkovém pořadí jsem byla sedmá, v mé věkové třídě první."

Co byste poradila začátečníkům?

"Nejprve by si měli bezpodmínečně s lékařem ujasnit, zda jsou zdravotně v pořádku.Pak by měli už v září začít a pravidlně trénovat například v jezeře, aby si pomalu zvykli na klesající teplotu. Obzvlášť důležité je mít doprovod. Pro samotného je to mnohem nebezpečnější…"

Bude premiér vracet "sedné"?

Protože bavorský ministerský předseda Markus Söder jako poslanec byl loni pouze na pěti ze 30 zasedání zemského sněmu. požaduje bavorská SPD v tiskovém sdělení, aby vrátil 42 000 eur svých poslaneckých diet. Kromě platu jako premér 17 000 eur měsíčně pobírá jako poslanec každý měsíc 4222,50 eura.

"Když zaměstnanec víckrát nepřijde do práce, dostane výpověď. Markus Söder naproti tomu dostane ještě tisíce eur za nepřítomnost," napsala generální sekretářka bavorské SPD.