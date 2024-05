Hlídky zemské kriminálky zaujaly v noci na úterý postavení v příhraničí a skutečně - hledané vozidlo s českými značkami bylo kolem druhé hodiny pozorováno při vjezdu na hraničním přechodu a v 6.45 na úrovni výjezdu z města Freistadt směrem na Wullowitz. Vedle něj zastavil druhý vůz a po rozhovoru šoférů vyjeli společně k hranici.

"O šest minut později zaklikla jednomu z nich pouta na rukou v Rainbachu - silniční uzávěra zastavila 35letého Čecha. Jeho 31letý komplic uzávěru prorazil a vysoce překročenou rychlostí ujížděl po L 1482 směrem na Lichtenau. Opět bez ohledu na ranní dopravní provoz a děti na školních cestách jel český řidič rychlostí až 190 km/h přes Lichtenau, Prendt, Windhaag, Mairspint, Hammern, Leopoldschlag a dál po B 310 zpátky na Rainbach," popsal Heute. "Tam krátce po sedmé hodině znovu prorazil zátaras ze šikmo postaveného náklaďáku a pokračoval na Lichtenau. Když v Leopoldschlagu zpozoroval další zábranu, zahnul v centru města doleva na prudce se svažující místní komunikaci, která končila v lese. Zkusil utíkat pěšky na jihovýchod, ale pátrači ho brzy dopadli. Drogový test u něj byl pozitivní. V obou českých autech byly odcizené věci vysoké hodnoty. Zadržení řidiči byli dopraveni do centra v Linci a pak předáni k šetření příslušnému centru do Dolních Rakous."

Referenční příručku Bier Guide opět vydal trochu "samozvaný" pivní papež Conrad Seidl pro přátele zvláštních piv. Oslavu 25. vydání svého "slabikáře" ve Švýcarském domě vídeňského Prateru spojil autor s ochutnávkou speciality z Mühlviertlu z pivovaru Hofstetten, vyznamenané titulem Inovace roku.

Prezentoval cuveé z Granitbocku a Granit EIS Bocku. "Pod odborným vedením majitele pivovaru Petera Krammera a Conrada Seidla mohli hosté vychutnat harmonické spojení obou piv a jejich jemná aroma," tlumočí rakouské listy. "Vyzdvihují jednu jedinečnou vlastnost této směsi dvou ležáků - dobu jejich skladování 25 let, což dokazuje, že kvalita a chuť nejsou žádné jednodenní jepice. Správně uloženo zraje toto silné pivo dál a získává komplexitu."

Jako vrchol večera byly Krammerovo cuveé spolu s "G'froren's" portským, "Friends NEIPA" a "Friends NEIPA Sour" prémiovány jako Bier Innovation roku.

Na snímku pro náš web jsou "Pivní papež" Conrad Seidl s pivovarníkem Peterem Krammerem. Zdroj: Brewery Hofstetter

Starý airbus se projel

V noci na dnešek nastoupil starý airbus A319 k těžké cestě okresem Regen. Zakončil ji krátce po půlnoci v Sankt Englmaru, kde bude jeho hlavní stanoviště.

V úterý putoval po spolkové silnici 533 z Deggendorfu do Schlagu, pozdě večer vyjel po B85 směrem na Viechtach. Tam ho čekal nejošemetnější bod trasy, pravoúhlá Antoniho zatáčka. Na několikrát se podařilo jí projet, když v krizovém místě musel být airbus přizdvižen nad svodidla…

Jeho majitelem je Martin Six, kterému by letoun měl obohatit cestu korunami stromů v prázdninové komunitě v Dolním Bavorsku. Podle Sixe byl airbus v provozu v Indii asi 20 let, pak byl několik let dočasně uskladněn v oblasti Deggendorf a dostal nový design pro virtuální realitu jako „Bayerwald Flieger“. Turbíny a křídla byly demontovány pro těžkou přepravu po silnici, nyní se znovu připojí k trupu…

