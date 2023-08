Tragédie v afghánské rodině

34letá žena ze Štýrska se v azylovém zařízení seznámila s Afghánkou a vzala si ji k sobě. Její bývalý manžel (33) neakceptoval ukončení vztahu a exchoť v lednu ve sklepě jejich domu v Mürzzuschlagu usmrtil nožem. Manželství uzavřeli v roce 2015, po pěti letech se ale nechali rozvést, protože otec dcery tím od státu získal větší finanční podporu. "Papírově" žil tehdy u své tchyně a tchána, ale ve skutečnosti bydlel dál se svou "bejvalkou" a plánovali novou svatbu.

To se změnilo, když muž v azylovém ubytování začal pracovat a poznal tam čtyřčlennou afghánskou rodinu. Když měla být odsunuta, ukryl ji loni v listopadu do bytu v Mürzzuschlagu. Po několika týdnech se tam ale jeho bývalá žena zamilovala do Afghánky, která pak s ní spala v ložnici, protože prý měla strach z jejich psa, zatím co její muž se uložil na gauč v obýváku vedle jejího exmanžela.

Plavci si to rozdali v centru Českých Budějovic, hlavní závod pro domácího Zacha

Od ledna ženy vytvořily pár, což obžalovaný neakceptoval. 24. ledna vylákal exmanželku do sklepa k rozhovoru a vzal sebou nůž s čepelí dlouhou dvanáct centimetrů a role papíru. Když mu ještě jednou řekla, že je mezi nimi konec, dostal vztek a ubodal ji. Vykrvácela, než ji našla její 13letá dcera.

U soudu obviněný bodání doznal. Jeho obhájce mluvil o "obecně pochopitelném silném hnutí mysli".Jeho klient je prý atypický pachatel, neměl připraven žádný plán a nůž už byl ve sklepě… Senát rozhodl, že nešlo o vraždu, ale o zabití. V pondělí byl za to obžalovaný odsouzen v Leobenu na sedm let do vězení. Trest na místě přijal.

Dvě hodiny ve výtahu…

Pět lidí, mezi nimi dvouleté dítě, museli na Východním nádraží v Mnichově v pondělí dopoledne vyřezat hasiči pilou a rozbrusem z výtahu, který uvízl mezi dvěma patry, informovala PNP.

Složité lety ministryně zahraniči

Po mezipřistání ve Spojených arabských emirátech kvůli technickým problémům vládního letadla s ministryní zahraničí Annalenou Baerbockovou musel její letoun při dvouhodinovém manévru znovu nad mořem vypustit asi 80 tun kerosinu, natankového na asi 14hodinový let, aby mohl předčasně přistát. Ztroskotal tak i druhý pokus ministryně doletět s leteckou hotovostí luftwaffe na týden do Austrálie.

Houbaři, pozor, klíšťata už letos nakazila desítky lidí

Airbus A340-300 po startu v jednu hodinu místního času v Abú Dhabí vystoupal, ale nenabral rychlost a po 15 minutách odbočil z kurzu a ve 2.57 hodiny znovu přistál v emirátech. V pondělí defekt přistávacích vztlakových klapek vynutil delší zastávku airbusu v Abú Dhabí a během 24 hodin se závada opakovala.

Pilot ohlásil palubním zařízením, že let pro dnešek končí. "Protože teď absolutně tápeme ve tmách, který počítač mizérii zavinil, pravděpodobně nebudeme moci letět do Austrálie ani zítra," řekl.

Ministryně tak svou indopacifickou cestu musela přerušit.

Museli "složit" obří májku

V pondělí kolem poledne položili v Landau májku vysokou 31,5 metru a těžkou 2,2 tuny. Na zemi byla rozřezána na pětimetrové díly, naložena na auto a odvezena do stavebního dvora, kde bude zpracována na prkna a trámy, napsala PNP.

Náměstí už zdobit nebude…Zdroj: DK

Už ve čtvrtek byla májka odstrojena, šrouby ukotvení povoleny, na místo najel jeřáb, výsuvný žebřík hasičů, strom byl zafixován řetězy a za necelou hodinu ležel. Normálně stojí vždycky až do konce srpna, ale začalo dřevo nakvétat, takže nebylo k průmyslovému použití.

Nehoda české řidičky

Ford s českou SPZ jedoucí na Straubing narazil v pondělí po poledni na B20 u Landau do pneumatiky, hliníkového kufru a zadního kola protijedoucího tahače, napsala PNP. Řidička byla lehce zraněna a z vozu vystoupila sama, šofér náklaďáku dostal šok. Obě vozidla nebyla schopna dalšího provozu, vyprošťování nákladního auta trvalo až do večera.

Řidička zrušila ford, ale přežila.Zdroj: DK

Had pojmenovaný po hollywoodské hvězdě

V peruánských Andách se bude po travnaté stepi plížit Tachymenoides harrisonfordi, nedávno objevený hadí druh pojmenovaný po hollywoodské hvězdě Harrisonu Fordovi, proslulém hrdinovi seriálu Indiana Jones. Ceněn prý ještě víc než za práci před kamerou je za nasazení při ochraně přírody například v neziskové organizaci Conservation International, sdělila Německá společnost pro herpetologii a terarijní vědy v Salzhemmendorfu (DGHT).

Had jménem Harrison Ford.Zdroj: DK

"Asi 40 centimetrů dlouhý reptil, vědeckým jménem Tachymenoides harrisonfordi, byl objeven výzkumným týmem z USA, Německa a Peru v polovině května ve stepích And," řekl v DK ředitel společnosti Axel Kwet z Fellbachu. Had není nebezpečný lidem a není agresivní.