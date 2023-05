Šest z osmi přísedících ji obžaloby zprostilo, sedm jich bylo mínění, že se dopustila zločinu těžkého ublížení na zdraví ohrožujícího život, ale tříčlenný senát profesionálních soudců jejich rozhodnutí pozastavil do rozhodnutí nadřízené instance s tím, že se mýlili. To znamená, že proces znovu projednají jiní porotci. Obžalovaná zůstává ve vazbě.

Co se 2. srpna stalo?

Podle policie eskalovala hádka mezi manželi, žena sáhla po noži a muže zranila na krku život ohrožujícím způsobem. Poskytla mu první pomoc, jejich dcera alarmovala záchranku, zraněný byl dopraven do pasovské kliniky k nouzové operaci. Ošetřující lékař jako svědek řekl, že nešlo o život ohrožující zranění, ale kdyby řez šel o milimetr hlouběji, zasáhl by aortu. Takhle ránu zašili ještě v noci pod plnou narkózou…

Přivolané policii se žena k činu doznala. Podle žalobkyně jej spáchala ze zloby a hněvu nashromážděných dlouholetými manželskými problémy. Oficiálně se pár rozvedl v září 2021, muž se odstěhoval, ale za pár měsíců přišel zpátky, prý protože exmanželka nebyla psychicky schopna vychovávat sama čtyři jejich společné děti a zároveň chodit do práce, jak sama uvedla.

Podle obžaloby obviněná přimíchala manželovi do guláše své léky, které brala kvůli stavům depresivního vyčerpání. Jejich stopy se našly v krevním obrazu. Muž po jídle usnul na gauč a později šel do postele. Tam ho spícího rozená Češka řízla do krku ostrým nožem dlouhým 18 centimetrů. Zraněný se probral a začal křičet, načež žena utekla. Manžel zatlačil krvácející ránu ručníkem a vyzval dceru, aby zavolala záchranku.

To prý dcera…

První jednací den soudu obžalovaná překvapivě prohlásila, že ne ona, ale její tehdy 13letá dcera je pravděpodobnou pachatelkou. Otce prý nenáviděla… Podle státní zástupkyně "obětovala dceru, aby si zachránila svou kůži"… Obhájce byl naopak názoru, že jeho mandantka na sebe dosud brala vinu jen proto, aby chránila nejstarší ze svých čtyř dětí.

Na místě činu byly nalezeny dva nože s otisky podezřelé a oběti, ale žádná krev.

Proces byl odročen k vyslechnutí 15letého synovce obžalované z Plzně, který byl v době činu v domě v St. Florianu. Jako svědek byl slyšen ve videokonferenci. Jako příbuzný obžalované ale využil svého práva a odmítl výpověď.

Obhájce Andreas Mauhart nečekaně ohlásil novou svědkyni. Před hlavním líčením prý za ním přišla, že má k věci co uvést. U soudu ale začala tím, že nesmí říkat nic, aniž by to předtím probrala se svým zaměstnavatelem: pracuje jako pečovatelka rodin v sociálním zařízení - nechce mít žádné potíže… Na dotaz udivené předsedkyně, jak přišla na myšlenku vypovídat, vysvětlila, že chtěla pro obžalovanou udělat něco dobrého… Byla v jejím bytě dopoledne v den činu a ona se jí zdála hodně unavená. Její dcera naopak byla velmi agresivní. Pak dodala, že tohle ví hlavně z vyprávění jejím matky…

Kde je pravda?

Kdo mu tehdy prořízl hrdlo, nemohl poškozený říci. Když se probral, viděl prý ve tmě jen odskakující postavu. Když se prý své ženy ptal, proč mu to udělala, měla se slzami říci, že to nebyla, že nechce, aby umřel…

Pravdu o vině teď musí najít jiný soud…