Po New Yorku vystavuje ve Windhaagu

close info Zdroj: DK zoom_in Helge Traxlerová.Helga Traxler (*1984 v Rakousku) je nezávislá fotografka, která získala magisterský titul v oboru vizuální komunikace na Univerzitě umění v Linci. Před maturitou studovala dva semestry na Fakultě výtvarných umění v Lisabonu. Od roku 2012 žije a pracuje v Brooklynu s partnerem. Její práce publikovaly mj. magazíny The New York Times, The Cut, Vogue, Financial Times, Der Standard – RONDO, Die Zeit a TeNeues. Vystavovala v Rakousku, Portugalsku, v Českém Krumlově, ve Washingtonu a v New Yorku.

Od 11. srpna do 1. září se účastní na skupinové výstavě v Greenbelt Centeru ve Windhaagu s názvem Umělecké Brucknerovy interpretace Helene a Helgy Traxlerových. Helene vystavuje akrylové malby a kolorované kresby, Helge prezentuje fotografie a úryvky z rozhovorů s hudebníky. Výstava je otevřena o nedělích a svátcích 9.30-12 a 13-17 hodin.

Helene po absolvování grafického designu, fotografií a vizuální komunikace v Linci odešla do New Yorku a jak říká, nechala se velkoměstem unášet. „A měla jsem štěstí. Často jsem fotografovala dokumenty o filmování, za pandémie show ubyly a já hledala jiná témata. A taky jsem měla malého syna… Nejlepší týdny v roce byly v době Crossing Europe, ale já festival nestíhala, přijížděla jsem nejčastěji do Lince v létě. Potkávala jsem zase dobré známé, často i náhodně, jako by čas neběžel…“

Největší „eruv“ je v Manhattanu

Teď si musíme vzít na pomoc slovníky: Eruv je místo, kde jsou Židům povoleny věci, které judaismus na veřejném prostranství o sabattu zakazuje. Taková ohrazená plocha je považována za soukromí, kde se to či ono smí. „A největší eruv světa je v Manhattanu, kde je vyznačen rybářským vlascem,“ píše DK. „Každé čtvrteční ráno přezkoumává rabí Moshe Tauber, jestli je toto území nedotčeno.“

Jezdí do Manhattanu přes Most George Washingtona svým lehce „zboulovaným“ černým malým busem. Na rohu Riverside Drive vybalí v půl páté nylonovou šňůru, jako každý čtvrtek posledních 25 let. Ani jednou nevynechal. Ukazuje na rybářský vlasec nad hlavami: „Vede na 145th Street a až na Madison Avenue. Ten musíme zkontrolovat, tím začneme…“

Tauber (50) je dvanáctinásobným otcem, provozuje se svou paní jesle a učí jako rabín na židovské škole. Každý čtvrtek ale odjíždí z domovského městečka Monsey a zhruba za hodinu je v New Yorku, aby zkontroloval eruv na Manhattanu – vlasec zavěšený mimo jiné na sloupcích dopravních značek. Šňuru nespustí běherm jízdy z očí, tu a tam si lokne z termosky kávu… V pátek ráno přijíždí ještě jednou k setkání s řemeslníky ke koordinaci oprav šňůry, „která ulehčuje život o sabbatu“, pokračuje DK.

„O židovském sabbatu, tedy od západu slunce v pátek do nástupu tmy v sobotu, nejsou dovoleny určité věci,“ říká Adam Mintz, rabín v Manhattanu. „Jednou je například přenášení věcí mimo vlastní domov, do čehož patří i tlačení kočárku nebo hraní basketbalu… Proto už skoro před 2000 lety přišli rabíni na myšlenku ohraničit nějaké území, které by pak už nebylo veřejným prostorem, ale privátním. V něm je pak všechno zase dovoleno…“

Dnes mají svůj eruv města na celém světě, ve kterých žijí větší společenství přísně praktikujících Židů – třeba Antverpy, Londýn, Toronto nebo Vídeň. V Německu podle centrální rady Židů není nyní žádný stálý eruv.

Od založení eruvu v Manhattanu v roce 1999 je po dohodě se správou města rabín Mintz z pověření asi tuctu židovských organizací a zařízení oficiálně jejich prezidentem a rabín Tauber jejich správcem. Roční rozpočet asi 150 000 dolarů je kryt především židovskými zařízeními a privátními osobami.