Při poslední cestě v prvním předělaném autě byli zastánci na minuty přesného rozvrhu, který ale mohli dodržet jen vzácněkdy a proto teď na něj rezignovali. Měli jen pár týdnů na vyřízení domácích záležitostí a dál plánovali převážně za pochodu. Začátkem června sedli do sprintera a vyjeli směr Mongolsko.

Na cestě je fascinovalo přátelství lidí z východu na trase. „To začalo vlastně už v Turecku a táhlo se dál, lidé nám všude nabízeli pomoc,“ říká Elmecker: “V Evropě na to nejsme zvyklí, tady nám ale většinou stačilo poděkovat…“

V busu zavládla určitá rutina – dopoledne zkontrolovali techniku a zásoby a pak jeli. Dovolená to nebyla žádná, daleko spíš cesta do neznáma a k sobě samotným. Čím jeli dál, tím méně se mohli spoléhat na data z internetu. "Cesty, které nám ukazoval, často už neexistovaly, nebo byly ve velmi špatném stavu. Také sehnat diesel nebylo vždycky snadné…“ Dny tak byly provázeny všemi možnými výzvami a problémky. Zážitky popisovali na instagramu a youtube (hinundwiederweg). "Psali jsme to pro přátele a rodinu, ale taky pro jiné cestující, abychom rozptýlili jejich předsudky – ty se skoro nikdy nepotvrdily… Protože jsme ze Summerau vyrazili s málo očekáváními, přinášel nám každý den nová překvapení, jak ve velkých městech, tak na venkově. Kontrast mezi městy a venkovem je tady enormní…,“ vypráví Stumbauer.

Co bylo stále, to byly projevy přátelství. Tak jim utkvěl v paměti večer v malé jurtě, kam byli pozváni a tamní lidé se s nimi dělili, i když sami toho moc neměli.

O Vánocích si chtějí odskočit domů k rodinám a pak budou pokračovat na Rusko, Kazachstán, Kirgizstán, Tádžikistán a Uzbekistán. “Kdo chce s nimi jet, je zván na youtube pod ,hinundwiederweg´,“ říkají v článku OÖN.

Vídeňská lavička ochladí

Rakouské hlavní město připravuje ve čtvrti Spittelau unikát: lavičku, která příchozí ochladí. Je totiž napojena na zpětné potrubí městské chladící soustavy. Do její sítě je aktuálně napojeno asi 200 budov, pro velkou část obyvatel města se přesto stále jedná o poměrně neznámý fenomen.

V sousedství městské spalovny Spittelau, která vyniká uměleckou fasádou od Friedensreicha Hundertwassera, nyní energetický podnik Wien Energie instaluje novou lavičku v netradičním provedení. Kdo se do ní posadí, ten se v horkých dnech může těšit na okamžité ochlazení.

Přívodní potrubí z chladicí centrály rozvádí vodu ochlazenou na necelých 6 stupňů Celsia k zákazníkům napříč městem. Zejména se jedná o velké budovy jako hotely, univerzita, nemocnice či Státní opera, ale na soustavu už jsou napojeny i první stovky bytů, které takto získávají spolehlivou klimatizaci. Od nich se vrací zpětným potrubím voda o teplotě mezi 15 a 20 stupni. A právě na toto vedení je lavička napojena.

Předseda představenstva Wien Energie Michael Strebl vysvětluje, že chlad pro lavičku pochází z chladicího centra Spittelau, jednoho ze sedmi velkých center přispívajících k zásobování města dálkovým chladem.

Městský podnik aktuálně provozuje chladící soustavu o délce 30 kilometrů, zejména v samotném centru Vídně. Současná chladící kapacita 200 MW se má do roku 2030 skoro zdvojnásobit na 370 MW. Takový výkon bude podle Wien Energie stačit na ochlazení asi 7,3 milionu metrů čtverečních, což je plocha větší než vídeňský Prater. Potřebný chlad Vídeň získává například z říční vody. Podle vídeňských propočtů ušetří centrální dálkové chlazení v porovnání s běžnou klimatizací kolem poloviny emisí CO2, informuje náš web Mgr. Martin Landa z WH International Services GmbH.

Zoo Hongkong má malé pandy

Pandí maminka Ying Ying přivedla ve věku 19 let v Ocean Parku hongkongské zoo dvě mláďata. Jako nejstarší pandí prvorodička na světě! Zplodila je s partnerem Le Le v březnu přirozenou cestou a po pěti měsících jsou na světě. Chlapeček váží 112 gramů, holčička 122.

Středozemní moře má rekord 28,9 stupně

Teplota vody na povrchu Středozemního moře dosáhla ve čtvrtek 28,9 stupně Celsia. Loni v červenci bylo rekordem 28,71. Do té doby bylo rekordem 28,25 stupně ze srpna 2003.

Pohrozili zabavením platu kočky

Kočka Couchou Grosz bývalého politika rakouské BZÖ (Spojenectví pro budoucnost) Geralda Grosze dostala 1. srpna „druhé a poslední varování“ s hrozbou zadržení mzdy s výzvou k zaplacení 238,76 eura do 22. srpna s tím, že částka může být vymáhána exekucí bez civilního soudního rozhodnutí. Odesilatelem byl servis k vymáhání pohledávek ORF. Pohledávka přišla na Groszovu adresu, kde je kočka přihlášena k pobytu.

Politik, který zkouší politickým akcionismem dostat se do titulků (DK), uváděl, že si to neumí vysvětlit – svou kočku loni v březnu přihlásil jako člena SPÖ, aby mohla kandidovat na předsedkyni této strany. To je podle něho jediným vysvětlením vedle přihlášení Couchou pro očkovací průkaz, jak se mohla její data dostat do oběhu…

Grosz popsal obsah pošty „pro kočku“ na své sociální stránce v internetu s dovětkem: „Tento dopis je pravý, žádný padělek! Skutečně, ten nesmysl je pravdivý a důkazem toho, že idiotský zákon o finančním zajištění ORF je vymáhán idioty. Má kočka je usedlá, nekonzumuje šrotový program ORF, nepodřazuje se produktům této penězi poplatníků financované převýchově a propagandy…

Ale legrace stranou: ORF se financuje z modelu vynucených daní, při kterém všichni musejí platit za produkt, který nekonzumují…“